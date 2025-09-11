KILIMANGIARO PREPARA NUOVA PUNTATA SULL’ABRUZZO, DAVANTI TRABOCCO FOTO DI RAZNOVICH CON VITALE

CHIETI – Il “Kilimangiaro” di Camila Raznovich fa ancora tappa in Abruzzo, questa sulla costa dei trabocchi.

La storica conduttrice della popolare trasmissione rai, ha postato una serie di foto sulla sua pagina facebook, e in una di esse, con il superbo sfondo del trabocco “Valle Grotte” a San Vito Chietino, al suo fianco c’era il 48enne Paride Vitale, abruzzese originario di Pescasseroli, noto personaggio televisivo italiano, vincitore della nona edizione di Pechino Express, conduttore del programma televisivo Viaggi Pazzeschi in onda su Sky Uno e Tv8, ed anche ideatore di Arteparco, rassegna d’arte contemporanea a cielo aperto, allestita all’interno del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, che si arricchisce di opere anno dopo anno.

Raznovich e la sua troupe a breve termineranno le riprese per una nuova puntata dedicata alle bellezze dell’Abruzzo, con tappe anche in altri territori, tra cui L’Aquila.