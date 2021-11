KIWANIS INTERNATIONAL ABRUZZO PUGLIA, L’IMPRENDITORE AQUILANO GREGORI ELETTO NUOVO PRESIDENTE

L’AQUILA – “Migliorare la comunità affinché tutti i bambini possano vivere la fase della crescita nel miglior modo possibile e in un contesto che offra loro tutto il sostegno di cui hanno bisogno”.

È questo, secondo l’imprenditore Claudio Gregori, l’obiettivo del Kiwanis International – Distaccamento Abruzzo Puglia, club internazionale no-profit di volontari che si impegnano per il bene dei più piccoli, di cui è stato eletto presidente il 26 novembre scorso.

impegnato, da tempo, nel settore multiservizi, Gregori è anche presidente provinciale della Cna dell’Aquila. Al Kiwanis International subentra a Roberta Pacifico e sarà affiancato dal direttivo composto da: Paolo Federico, Roberto Carrozzi, Italo Colasimone, Giulio Agnelli, Roberta Giglio, Ernesta di Luzio e la stessa Roberta Pacifico.

“Un’associazione che deve essere luogo di condivisione, per rafforzare uno stile relazionale che ponga al centro di ogni percorso e di ogni proposta l’amore per la persona e per il suo vissuto, che insegni nella quotidianità quel sentimento di amore per creare comunione e speranza nei nostri cuori, per operare insieme per il bene dei bambini”, ha dichiarato al momento dell’elezione, da una parte “commosso, dall’altra un po’ preoccupato per la responsabilità che comporta accettare l’incarico.

Presente alla cerimonia anche la luogotenente Kiwanis Abruzzo e Puglia Patrizia Mascolo e la past luogotenente Anna Maria Borgonsoli.

Nel corso dell’evento, l’avvocato Giulio Agnelli ha inoltre ricordato uno dei soci fondatori giuseppe Mangolino scomparso qualche mese fa.

“Credo in un lavoro di squadra che, unita e coesa, possa individuare e realizzare le giuste iniziative a favore dei bambini, insieme a voi tutti andremo a discutere, andremo a valutare quelle che riterremo più idonee per raggiungere i nostri obiettivi”, ha concluso Gregori.