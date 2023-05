KOSOVO: MESSAGGIO SOLIDARIETA’ DEL CARDINAL PETROCCHI AD ALPINI FERITI

L’AQUILA – Il cardinale Giuseppe Petrocchi, arcivescovo dell’Aquila, ha manifestato al colonnello Mario Bozzi, comandante del 9° Reggimento Alpini, “la solidarietà e la prossimità Sua personale e dell’intera comunità ecclesiale aquilana” agli Alpini rimasti feriti negli incidenti di ieri in Kosovo, mentre svolgevano una missione di pace nell’ambito di accordi internazionali. Petrocchi ha assicurato “una fraterna preghiera” affidando “i cari militari e le loro famiglie all’intercessione di San Celestino V, nell’anno giubilare della Perdonanza (Anno della Misericordia)” come si legge in una nota dell’Ufficio Comunicazioni Sociali.

[mqf-dynamic-pdf]