L-FOUNDRY: REGIONE CONVOCA SINDACATI, ANCORA SCIOPERI

AVEZZANO – La Regione Abruzzo ha convocato un vertice con le organizzazioni sindacali per lo stabilimento L-Foundry di Avezzano che si occupa di produzione di memorie volatili e sensori d’immagine.

Lo fanno sapere le organizzazioni sindacali, sempre più preoccupate per il futuro della fabbrica marsicana. “Dopo il vertice romano, vedremo ora se l’azienda sarà disponibile a rivedere le decisioni assunte”, afferma Elvira Simona De Sanctis della Fiom.

In totale sono 130 gli operai che rischiano di rimanere senza lavoro a fine anno. Si tratta di interinali, reclutati con contratto a tempo determinato.

Intanto, dallo scorso 31 ottobre, gli operai hanno incrociato le braccia. Uno sciopero che si estende per nove giorni, fino al prossimo 11 novembre quando salterà l’interno turno lavorativo delle otto ore.

“Il territorio marsicano, già colpito da una crisi economica che interessa vari settori, non sarà in grado di ricollocare tali professionalità nel breve termine. Non possiamo inoltre non considerare che la crisi dell’automotive, aumenterà la difficoltà di ricollocazione e il numero di famiglie che dovranno vivere con minori entrate. Questa situazione non solo colpisce i lavoratori direttamente interessati, ma si ripercuote sull’intero tessuto sociale ed economico della nostra comunità”, sottolineano le organizzazioni sindacali.