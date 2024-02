L’11 FEBBRAIO BALLO IN MASCHERA SOLIDALE ALL’AQUILA PER ACQUISTARE UN MEZZO PER I DISABILI

L’AQUILA – Domenica 11 febbraio nella sala grande del ristorante “Villa Giulia”, dalle ore 18:30 in poi, “Serata in costume a tema libero”. Tutti i proventi raccolti durante l’evento saranno destinati all’acquisto di un automezzo per la Comunità Socio Riabilitativa familiare per disabili del Distretto Sanitario Locale.

I dieci club service dell’Aquila che hanno aderito organizzando la serata solidale sono, in ordine alfabetico: Inner Wheel, IPA – International Police Association, Kiwanis, Lions, Panathlon, Rotaract, Rotary L’Aquila, Rotary L’Aquila Gran Sasso d’Italia, Serra, Soroptimist.

Impegnati da anni sul territorio per promuovere il bene comune i club hanno deciso di unire le forze in un’inedita sinergia per creare un’esperienza unica: un Ballo in Maschera Solidale, aperto a tutti.

I club, attraverso questo gesto concreto di generosità, intendono dimostrare che quando ci si unisce per un fine nobile si riesce ancora a “fare la differenza” superando sterili steccati di “appartenenza elitaria”.

Nell’ambito della serata è prevista animazione per bambini e ci saranno spazi dedicati a testimonianze e presentazioni delle iniziative sostenute dai diversi Club.

Il coinvolgimento collettivo degli attori di service, al di là delle sigle, sottolinea la forza e la determinazione di una comunità unita nel perseguire cause nobili e contribuire al miglioramento della vita di altre persone. Evidenzia infine la grande forza dell’unità e della solidarietà nel raggiungere obiettivi comuni nella città del perdono e dell’accoglienza.

L’evento sarà allietato dalla musica del Simone Cocciglia Trio. Sarà possibile acquistare i biglietti per l’ingresso in sala più cena (fino a esaurimento posti) al costo di € 55 per gli adulti e € 25 per ragazzi fino a 12 anni, nella libreria Maccarrone (via Savini – piazzale Trony) e Welcomeaq in via Cimino 11. La prevendita resterà aperta fino a tutto venerdì 9 febbraio.

A tutti i partecipanti sarà data in omaggio all’ingresso del locale la mascherina dell’evento e comunque non sarà necessariamente obbligatorio indossare il costume di carnevale.