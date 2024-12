LA BAIOCCO HOLDING ENTRA NELL’AQUILA CALCIO: RAGGIUNTA UN’INTESA TRA CLUB E AZIENDA

L’AQUILA – L’Aquila calcio 1927 che milita in serie D e la *Baiocco Holding S.p.a.* hanno raggiunto un’intesa di massima, che andrà ratificata nelle prossime settimane, per l’ingresso della prestigiosa azienda nella compagine societaria del club del capoluogo abruzzese.

“Questo importante passaggio”, si legge in una nota, “rappresenta una svolta per la squadra, la città e certamente anche in un’ottica regionale. L’ obiettivo è soprattutto quello di consolidare il progetto sportivo e gettare solide basi per un futuro ancora più prospero. L’ingresso di Baiocco Holding S.p.a., realtà imprenditoriale di primo piano, porta ed incarna al suo interno una visione innovativa ed un’importante iniezione di risorse economiche e competenze manageriali, fondamentali per affrontare, con la giusta ambizione, le prossime sfide sportive. L’accordo futuro con Baiocco Holding S.p.a. rappresenterà uno dei traguardi fondamentali per L’Aquila 1927. L’unione di forze e competenze ci permetterà di guardare con rinnovato ottimismo sia al rafforzamento della squadra sia a una gestione sempre più solida, trasparente e di visione. Sarà un passo decisivo verso l’obiettivo di riportare L’Aquila 1927 nel calcio che conta con un ruolo da protagonista e garantire al club una prospettiva ambiziosa ed al tempo stesso serena”.