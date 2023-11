LA BAND CIOCIARO-MARSICANA “EUPHORIA” IN GARA PER PARTECIPARE AL FESTIVAL DI SANREMO

AVEZZANO – C’è il cuore del centro Italia nel sogno di una band, un po’ ciociara, un po’ avezzanese. La soave aspirazione è ad un passo: sabato 25 novembre il gruppo musicale “Euphória”, composto da Vincenzo Tatangelo, Marco Capobianco, Marcello Paolini, Simone Paolini, Elena Barbati, si confronta con altri cantanti per l’accesso alla finale di Sanremo Giovani 2024.

Sono 4 i posti a disposizione, ad uno dei quali mirano i baldi ragazzi, che da Sora e da Avezzano, proprio oggi sono in lizza per l’ambitissima meta. 8 gli artisti che gareggiano in finale; gli altri 4 giungeranno da “Area Sanremo” (che vede in competizione proprio gli “Euphòria”) e verranno selezionati dalla Commissione musicale Rai.

Finale televisiva, in onda il 19 dicembre, per i dodici artisti in campo. Elena Barbati, come i fratelli Paolini è originaria di Avezzano (L’Aquila) ed ha un bel “background d’affetti”: la mamma, Patrizia Petricola ed il papà, Vincenzo, insieme con le zie Rossana e Gigliola e le loro famiglie, con i nonni Mario e Chiara e le cugine Chiara e Corinna, “scalpitano” per lei, sostenendo, con il pensiero, tutta la compagine. E la Marsica e la Ciociaria tifano, ovviamente, con forza e convinzione, per gli “Euphòria”.