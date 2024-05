LA BANDIERA DELLA CROCE ROSSA ESPOSTA PER UNA SETTIMANA IN CONSIGLIO REGIONALE ALL’AQUILA

L’AQUILA – La bandiera della Croce Rossa sarà esposta per una settimana all’ingresso del Consiglio regionale, insieme a Tricolore, Europa e Regione Abruzzo.

Questa mattina il Presidente del Consiglio ha ricevuto il vessillo dalla vicepresidente CRI Abruzzo, Maria Mucciante, e ha partecipato alla breve cerimonia dell’alzabandiera, insieme a Marco Antonucci, presidente Comitato CRI dell’Aquila e Giuliana Ianni, in rappresentanza del Corpo delle Infermiere Volontarie. L’iniziativa apre la settimana dedicata alle celebrazioni della Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, istituita l’8 maggio in occasione dell’anniversario della nascita del fondatore Henry Dunant. Per l’occasione, fino a domenica 12 maggio, il colonnato di Palazzo dell’Emiciclo, all’Aquila, sarà illuminato di rosso.