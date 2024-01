LA BEFANA DELL’ACI PORTA IN DONO UN VIDEOSCOPIO ELETTRONICO ALLA POLIZIA STRADALE DI TERAMO

TERAMO – L’Aci di Teramo, per inaugurare il ricco cartellone di iniziative che verrà presentato quest’anno in concomitanza con il Centenario della nascita dell’Automobile Club, ha voluto consegnare un dono speciale della Befana alla Polizia stradale del Comando provinciale di Teramo guidato dal comandante Valentina Lollobattista.

E così, nel corso di una cerimonia informale svoltasi nella sede dell’ente di Corso Cerulli, il presidente Aci Teramo Carmine Cellinese ha consegnato alla dirigente della Sezione Valentina Lollobattista, un’attrezzatura tecnica a supporto dei suoi agenti.

Nello specifico Cellinese ha consegnato alla delegazione della Polizia stradale un videoscopio elettronico con sonda flessibile. Si tratta di un dispositivo che permette di vedere e registrare immagini direttamente sullo strumento, dotato di specchietto e magnete, che servirà per agevolare le attività di prevenzione della Stradale nel corso degli accertamenti tecnici sui veicoli e ad ispezionare la conformità degli stessi rispetto alla documentazione amministrativa in possesso dei conducenti.

Il presidente dell’Automobile Club di Teramo Carmine Cellinese, così ha commentato la donazione: «Considerato che negli indirizzi strategici della Federazione ACI è prioritario il rafforzamento del ruolo, delle attività istituzionali e il concorso alla diffusione della cultura della sicurezza e dell’educazione stradale, abbiamo fortemente voluto assecondare l’istanza pervenuta dalla Sezione della Polizia Stradale per consolidare il legame istituzionale con l’Automobile Club Teramo nel promuovere una mobilità sempre più sicura».

Cellinese e Lollobattista hanno ricordato a tal proposito le collaborazioni reciproche che da diversi anni vengono portate avanti nell’ambito di progetti sull’educazione stradale nelle scuole, da qui l’iniziativa voluta in questo periodo di festività che si è conclusa con un momento di auguri per l’Epifania e per le attività da intraprendere insieme nel corso dell’anno nuovo. «Siamo orgogliosi – ha dichiarato il comandante Lollobattista – di rinnovare un rapporto istituzionale che si nutre nel tempo di reciprocità e progettualità. Valori che ci consentono di mettere a terra numerose iniziative sia di prevenzione su strada, ma anche di sensibilizzazione tra i ragazzi. Una sinergia indispensabile per centrare gli obiettivi istituzionali che siamo tenuti a presidiare».