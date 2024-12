“LA BELLEZZA DIETRO L’ANGOLO FOTOGRAFATA DA TUTTI VOI”: IL CALENDARIO 2025 DEL PARCO SIRENTE VELINO

L’AQUILA – “La bellezza dietro l’angolo fotografata da tutti voi”.

Il Parco Sirente Velino presenta il calendario 2025: 14 fotografie di paesaggi che raccontano un territorio autentico.

Sono state selezionate le foto vincitrici del Concorso “Viaggio nella Natura: il Parco si fa immagine” promosso dal Parco Sirente Velino per la realizzazione del calendario 2025.

Sono 14 le foto scelte per riempire le pagine del calendario che accompagnerà i cittadini per tutto l’arco del 2025 alle porte, incorniciando paesaggi, ambienti, angoli e particolari della natura del Parco in ogni stagione e da svariate prospettive. Le prospettive di chi vive il Parco e ha deciso di immortalarlo, catturato dalla sua naturale bellezza. Un concorso per coinvolgere i visitatori più affezionati in un piccolo progetto che racconti “Il Parco attraverso i vostri occhi”.

“Il Concorso promosso e le immagini scelte hanno l’obiettivo di far capire ai visitatori che spesso non serve andare lontano per ammirare luoghi incantati, perché la bellezza è di casa. Il Parco Sirente Velino, infatti, è un’oasi incontaminata di naturale bellezza, che regala scenari suggestivi in ogni stagione: basta saper catturare questa magia e raccontarla. Perché no, magari anche attraverso una fotografia. Per questo abbiamo voluto che foste voi, con la vostra passione e fantasia, i veri protagonisti del nostro Calendario, ovviamente assieme al nostro splendido paesaggio”, sottolinea in una nota Francesco D’Amore, presidente del Parco Sirente Velino.

Ciascun concorrente ha partecipato all’iniziativa inviando al massimo 4 fotografie. Si tratta di scatti che ritraggono animali, piante, borghi antichi, centri storici, insediamenti agricoli. Il concorso era aperto a tutti, senza alcun limite d’età. Un’apposita commissione ha giudicato le foto più idonee alla pubblicazione.

Le foto vincitrici, quindi, sono state inserite e pubblicate nel Calendario 2025 del Parco regionale Sirente Velino: mentre tutte le foto che sono state inviate – pur non essendo state scelte – sono visibili sul sito istituzionale del Parco, nella sezione “Visita il Parco – Multimedia – Galleria fotografica”. L’Ente Parco, nel ringraziare tutti i partecipanti al Concorso, presenta il suo Calendario 2025 “Il Parco attraverso i vostri occhi”, augurando a tutti i migliori auguri per un sereno 2025.

Scarica il Calendario del Parco 2025 qui, contributo per l’acquisto di una copia del calendario € 5.00.