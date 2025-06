LA.BO. 2025: L’ARTE EFFIMERA INCONTRA IL BOSCO DI TORNIMPARTE, CALL PER 10 ARTISTI

TORNIMPARTE – LA.BO., il progetto di Land Art nato nel 2023 che ogni anno crea un ponte unico tra espressione artistica e paesaggio, annuncia la sua terza edizione a Tornimparte, in provincia dell’Aquila. Dal 4 al 9 agosto 2025, il bosco si trasformerà in un laboratorio creativo a cielo aperto, accogliendo dieci artisti e artiste selezionati per dare vita a opere effimere.

Queste creazioni saranno realizzate interamente con materiali naturali, in un profondo dialogo con l’ambiente circostante e la comunità di Tornimparte. LA.BO. invita i partecipanti a esplorare il concetto di riscoperta delle radici culturali del territorio, in particolare la tradizione locale dei carbonai, attraverso linguaggi artistici contemporanei, sostenibili e site-specific. Le installazioni prenderanno forma lungo un sentiero montano e resteranno esposte alle intemperie e al passare delle stagioni, diventando parte integrante e dinamica del paesaggio stesso.

Call per Artisti e un Laboratorio Editoriale Innovativo

La call per la residenza artistica è aperta fino al 20 giugno 2025. Artisti e artiste interessati possono candidarsi inviando il modulo di iscrizione, fotocopia di un documento d’identità, curriculum vitae e portfolio all’indirizzo labo.landart@gmail.com.

Per celebrare la sua terza edizione, LA.BO. introduce una nuova e stimolante collaborazione con STRAPPI e RVM HUB per la creazione di una fanzine. Questo progetto editoriale è pensato per raccontare in modo inedito e duraturo l’esperienza triennale del progetto LA.BO., riflettendo sul valore dell’effimero e dando voce alla memoria collettiva e alle trasformazioni del paesaggio di Tornimparte. Il lavoro sarà finanziato dall’incubatore di creatività dell’Università degli Studi dell’Aquila.

Il laboratorio editoriale, completamente gratuito e aperto a tutti, si articolerà in tre fasi:

Fase preparatoria (luglio): Incontri formativi e di pianificazione per definire la linea editoriale e acquisire strumenti di scrittura, storia orale e narrazione fotografica.

Fase sul campo (4-9 agosto): Partecipazione attiva al festival nel bosco di Tornimparte, con raccolta di materiali, testimonianze e contenuti da condividere sui canali social di LA.BO.

Fase editoriale (ottobre): Otto ore dedicate all’elaborazione della fanzine e alla presentazione pubblica del numero stampato.

La restituzione e la presentazione collettiva della fanzine si terranno a dicembre 2025.

Per partecipare al laboratorio editoriale, è sufficiente inviare una breve lettera motivazionale a labo.landart@gmail.com entro il 25 giugno 2025. Non sono richieste competenze specifiche, ma chi possiede un portfolio (di qualunque tipo) può allegarlo alla candidatura. Il gruppo sarà formato da un massimo di 8 partecipanti, selezionati entro il 30 giugno 2025, per garantire un’esperienza agile e coinvolgente.

Contatti: labo.landart@gmail.com