“LA BOTANICA NON E’ UNA COSA SERIA”: A PRETURO SPETTACOLO E LEZIONI DI TINTI E BONANNI

L’AQUILA – Una passeggiata e uno spettacolo comico a tema botanico offerta dallla ADUC e dal Centro Sociale Anziani di Preturo, Cese, Colle San Marco e Pozza.

Si svolgerà sabato 10 giugno presso il Centro Sociale Anziani di Preturo, la giornata dedicata alla botanica con lo spettacolo “La Botanica non è una cosa seria”, alle ore 19.00, preceduto da una passeggiata botanica alle ore 15.00. Il programma prevede anche una merenda, il tutto offerto dal Dominio Collettivo dei Beni di Uso Civico di Preturo, Cese, Colle San Marco e Pozza.

Il format “La Botanica Impertinente” del canale you tube Daniela Tinti & the Flowers si fa Live: un delirio sarcastico, dissacrante, scientificamente rigoroso, a tratti trash, con note noir e un aroma persistente di ironia e frutti rossi. Il tema, ovviamente, la botanica: dalla fitoalimurgia agli inganni sessuali, tra raccoglitori di frodo e invasioni aliene…ne sentirete delle belle…un po’ narrate, un po’ cantate, un po’ minchiate.

Monologhi recitati e parodie di canzoni della musica italiana per divulgare la botanica in modo decisamente inusuale, come nello stile del progetto di Libera Divulgazione Impertinente “Daniela Tinti & the Flowers”. I testi sono di Daniela Tinti (botanica di professione, attrice e cantante a tempo perso) che sarà sul palco con la partecipazione, e le interferenze, di Valerio Gatto Bonanni (attore e regista teatrale).

Ritrovo alle ore 14.45 al Centro Sociale Anziani Via Vittorio De Sica (al Progetto Case di Cese di Preturo) per una passeggiata botanica alla portata di tutti, in cui potremo osservare alcune delle specie di cui poi si parlerà (e canterà) nello spettacolo, alle 18.00 rientro e merenda con i prodotti del Commercio equo e solidale, e alle 19.00 lo spettacolo. In caso di pioggia, il programma rimane invariato e, al posto della passeggiata, la conoscenza delle specie vegetali avverrà al chiuso attraverso la realizzazione condivisa di un erbario che resterà alla ADUC di Preturo.

L’iniziativa è gratuita, ma è richiesta la prenotazione al numero 3357892531.

