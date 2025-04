LA CGIL AVVIA DOMANI ALL’AQUILA LA CAMPAGNA REFERENDARIA IN VISTA DEL VOTO DELL’8 E 9 GIUGNO

L’AQUILA – “Il 12 aprile dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00, – insieme ad associazioni, partiti, movimenti e sostenitrici e sostenitori del referendum fissato per il prossimo 8 e 9 giugno, saremo in centro, qui all’Aquila, ai Quattro Cantoni, per invitare tutti e tutte alla partecipazione, per riaffermare i valori e i principi costituzionali della democrazia, per la stabilità del lavoro e per garantire i diritti e l’uguaglianza di tutti e di tutte. Infatti, votando sì al referendum non possiamo cambiare il mondo, ma possiamo cambiare leggi inique e dimostrare, proprio attraverso il plusvalore democratico del referendum, che ci sono valide alternative alle condizioni lavorative e sociali attuali”. Lo comunica la Cgil del capoluogo di Regione in relazione all’iniziativa di domani.

“Siamo, pertanto, chiamati, tutti e tutte, a partecipare e ad esprimerci sui cinque quesiti referendari in materia di disciplina del lavoro e cittadinanza. I seggi saranno aperti domenica 8 giugno dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 9 giugno dalle ore 7 alle ore 15, con una straordinaria e sperimentale novità consistente nel diritto di voto anche per gli elettori fuori sede, ovvero per tutti coloro che, per motivi di studio, lavoro o cure mediche, si trovino in un comune di una provincia diversa da quella del comune di iscrizione. La richiesta è da fare entro domenica 4 maggio al Comune dove si è temporaneamente domiciliati. Chiunquie, a differenza del voto politico, avrà, quindi, la possibilità di non delegare alcuna decisione a nessuno, ma di decidere in prima persona, determinando immediatamente, con un “sì”, un cambiamento”.