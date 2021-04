“LA CONFERENZA SUL FUTURO DELL’EUROPA”, IL 29 APRILE WEBINAR DELL’UNIVERSITA’ D’ANNUNZIO

CHIETI – Il centro d’informazione comunitaria Europe Direct Chieti dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara ha organizzato un webinar dal titolo “La Conferenza sul futuro dell’Europa: preparare il futuro per la prossima generazione” che si terrà giovedì, 29 aprile 2021 con inizio alle ore 13.

Questo incontro rientra nell’ambito dei dibattiti e delle discussioni avviati per condividere idee e contribuire così a plasmare il nostro futuro comune di Cittadini Europei. La Conferenza sul futuro dell’Europa, in particolare, rappresenta un esercizio di democrazia deliberativa aperto ed inclusivo oltre che senza precedenti. E cerca di dare maggior voce a persone di ogni estrazione, in tutta Europa, su ciò che si aspettano dall’Unione europea. È una delle tante voci che vengo raccolte e che influiranno decisivamente sull’orientamento futuro e sul processo decisionale dell’UE. L’incontro di giovedì 29 aprile avverrà sulla piattaforma Zoom in maniera virtuale. S

arà introdotto dai saluti istituzionali della professoressa Fausta Guarriello, Ordinario di Diritto del Lavoro alla “d’Annunzio” nonché responsabile dello Europe Direct di Chieti, e di Antonio Parenti, Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea. Per partecipare all’evento non occorre registrarsi. Basta cliccare sul qrcode presente sulla locandina che annuncia l’evento o ci si può accedere direttamente collegandosi al link https://zoom.us/j/96027207280?pwd=eDJKZ3Y2bzlHc1IwdnhOd3UzWTVydz09.

“Con questo incontro prosegue il nostro intenso lavoro istituzionale – spiega la professoressa Fausta Guarriello, responsabile del centro Europe Direct della ‘d’Annunzio’ – che è rivolto a tenere in stretto contatto le istituzioni europee con i Cittadini d’Europa con una specialissima attenzione alla nuova generazione affinché sia veramente la prima a potersi dire di Cittadini Europei. Nel rispetto delle norme sul distanziamento ma nella determinazione di voler proseguire senza interruzioni, ora stiamo organizzando eventi on line. Conoscere le istituzioni serve a vivere meglio la propria cittadinanza e a sentirsi al tempo stesso sempre più parte integrante del grande progetto che si è concretizzato nella attuale Unione Europea. Al contempo – conclude la professoressa Guarriello – il confronto continuo seve alle istituzioni europee per calibrare le sue decisioni e per programmare le sue strategie. Così i Cittadini potranno sentirsi sempre più parte viva delle stesse istituzioni e, a loro volta, queste potranno essere strumenti sempre più efficaci ed equi nel loro agire a vantaggio dei popoli dell’Unione”.