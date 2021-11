L’AQUILA – La Corale Gran Sasso annuncia che domenica 14 novembre la mostra “L’Aquila in coro” per il settantennale dalla fondazione allestita presso il Palazzetto dei Nobili sarà aperta dalle ore 11 alle 13 e dalle 16 alle 20. In questo modo si vuole assecondare la massima partecipazione per l’ultimo giorno previsto, come richiesto dagli stessi visitatori che numerosi stanno partecipando in questa settimana all’evento. Ingresso libero.