“LA CORRIERA DEI NONNI” HA FATTO TAPPA ALLA RSA DI FONTECCHIO PER MANTENERE VIVA LA MEMORIA

FONTECCHIO – Si è svolta ieri, presso la RSA Casa Serena di Fontecchio (L’Aquila), la seconda restituzione del progetto La Corriera dei Nonni Lettori, iniziativa ideata da Paolo Fiorucci e organizzata dall’Associazione HARP, realizzata grazie al contributo del GAL Gran Sasso Velino nell’ambito di Abruzzo E-Quality Experience, con il patrocinio della TUA e dei Comuni dell’Aquilano attraversati dal percorso (Collepietro, Fagnano Alto, Gagliano Aterno, Navelli, San Benedetto in Perillis, Tione degli Abruzzi).

Il progetto propone un laboratorio di scrittura e di lettura ad alta voce tenuto dall’attrice Francesca Camilla D’Amico e comprende dodici incontri itineranti nei borghi dell’entroterra aquilano durante l’estate e nella bassa stagione. Destinatari sono gli anziani delle comunità, custodi delle storie e depositari della tradizione.

L’obiettivo è restituire loro la centralità del racconto e riattivare la circolazione delle memorie orali attraverso viaggi di paese in paese. Le letture riguardano racconti brevi, storie di vita vissuta, canti, leggende e fiabe dell’Abruzzo montano. Il percorso prevede tre appuntamenti di restituzione pubblica. Come una vera corriera, l’iniziativa raccoglie voci e storie alle diverse “fermate” del territorio, immaginando un passaggio ideale tra generazioni.

Nella sala della RSA Casa Serena di Fontecchio, davanti agli ospiti della struttura, operatori, medici e infermieri – e alla presenza della sindaca Sabrina Ciancone – le nonne e i nonni lettori hanno condiviso racconti che attraversano quasi un secolo di storia: gli anni della guerra, l’emigrazione in America, poesie, lettere d’amore, ricordi di giornate di neve e perfino un canto sugli indiani delle grandi praterie.

La partecipazione del pubblico è stata intensa e palpabile. «L’incontro è stato come una macchina del tempo — ha dichiarato Paolo Fiorucci, direttore artistico della Corriera dei Nonni Lettori — negli occhi degli ospiti della RSA si intravvedeva ancora la luce degli anni della giovinezza».

Il momento conclusivo, un canto corale, ha coinvolto anche alcuni ospiti della struttura, qualcuno dei quali si è persino lasciato andare a qualche passo di ballo.

La tappa di Fontecchio ribadisce la vocazione sociale della Corriera: creare ponti tra comunità, generazioni e luoghi spesso distanti. «Era importante questo incontro tra le nonne e i nonni lettori e gli ospiti della RSA – sottolinea Fiorucci – perché il progetto è anche un’azione di territorio, un modo per unire e far dialogare chi solitamente non si incontra».

La conclusione di questa edizione si terrà sabato 13 dicembre alle ore 11.00 presso la sala polifunzionale Girolamo Santucci di Navelli. I partecipanti raggiungeranno il paese a bordo di un autobus che attraverserà tutti i borghi coinvolti, in un gesto simbolico di unità territoriale. Le comunità sono invitate a salutare il passaggio del bus nelle piazze dei paesi attraversati.