“LA CORRIERA DEI NONNI LETTORI”: LE FIABE DELLA TRADIZIONE ABRUZZESE SU RAI1

NAVELLI – Domenica 27 luglio il programma “A Sua immagine”, condotto da Lorena Bianchetti e in onda su Rai1 alle 10.30, ospiterà un servizio sul progetto la Corriera dei Nonni Lettori, registrato nel chiostro del convento di Sant’Antonio a Civitaretenga e a bordo dell’ormai famosa Corriera, sulla strada per Navelli.

Il servizio, per la regia di Gianluca Greco, mostrerà le nonne e i nonni partecipanti al progetto cimentarsi con letture di fiabe della tradizione abruzzese guidati dall’attrice Francesca Camilla D’Amico, con canti accompagnati dal direttore artistico Paolo Fiorucci e dal suo ukulele, e con interviste, per la prima volta davanti a una telecamera per una rete nazionale.

Il progetto di lettura è promosso dall’APS Heritage Art Research Project (Harp) di Valeria Pica, realizzato con il contributo e il patrocinio del GAL Gran Sasso Velino e patrocinato dai Comuni partner dell’iniziativa: Navelli, San Benedetto in Perillis, Collepietro, Gagliano Aterno, Tione degli Abruzzi e Fagnano Alto. A documentare il percorso, il fotografo professionista Fabio Massimo Fioravanti.