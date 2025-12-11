“LA CORRIERA DEI NONNI LETTORI”: SABATO A NAVELLI LA FESTA FINALE DELL’EVENTO ITINERANTE

NAVELLI – Un autobus carico di nonne, nonni e racconti attraverserà la Piana di Navelli e la Valle Subequana, portando con sé le memorie, le voci e le storie dell’Abruzzo aquilano. È l’ultimo atto della seconda edizione territoriale de “La Corriera dei Nonni Lettori”, il progetto ideato da Paolo Fiorucci e organizzato dall’Associazione HARP, con la collaborazione dell’attrice Francesca Camilla D’Amico, che sabato 13 dicembre, alle ore 11.00, approderà nella Sala Polifunzionale “Girolamo Santucci” di Navelli per una restituzione aperta al pubblico e a ingresso libero.

La giornata si aprirà con un viaggio in corriera, su un autobus messo a disposizione dalla TUA Spa – Società Unica Abruzzese di Trasporto, in un itinerario che toccherà, nell’ordine, i paesi dell’Aquilano che patrocinano questa edizione: Navelli, Collepietro, San Benedetto in Perillis, Gagliano Aterno, Tione degli Abruzzi, Fontecchio e Fagnano Alto.

Le comunità locali sono invitate a salutare il passaggio della Corriera, che, come un filo narrativo, unirà luoghi, storie e generazioni. A bordo ci sarà anche il fotografo Fabio Massimo Fioravanti, che documenterà il viaggio.

Il progetto, nel 2025, si è articolato in due fasi: la prima, da maggio ai primi di agosto, è stata un percorso itinerante di scrittura creativa ospitato nei paesi dell’edizione. Alla guida di Paolo Fiorucci si sono alternati e affiancati lo scrittore Amedeo Di Nicola, l’illustratrice Michela Di Lanzo, lo chef e blogger Luciano Coccia, la sociologa Giulia Ferrante, lo scrittore Enrico Macioci, e la scrittrice e sommelier Barbara Summa. Una vera e propria “bottega della narrazione” diffusa, che ha raccolto storie, ricordi e immagini dell’Appennino montano abruzzese.

La seconda parte, da fine settembre ai primi di dicembre, è stata dedicata alla lettura ad alta voce: un laboratorio guidato anche quest’anno dall’attrice Francesca Camilla D’Amico, che ha accompagnato le nonne e i nonni nell’esplorazione delle proprie voci, dei testi nati nei mesi precedenti e delle emozioni legate al racconto condiviso.

«Questo viaggio – spiega Paolo Fiorucci – è un modo per riconsegnare ai paesi la loro linfa più antica: le narrazioni. Gli anziani sono ponti viventi tra ciò che è stato e ciò che ancora può essere, e rimettere in circolo le loro storie è un atto di cura verso le comunità».

La Corriera dei Nonni Lettori è realizzata grazie al contributo del GAL Gran Sasso Velino nell’ambito di Abruzzo E-Quality Experience, con il patrocinio della TUA e dei Comuni attraversati dal percorso.

Il progetto, sottolinea il sindaco di Navelli e presidente del GAL Gran Sasso Velino, Paolo Federico, mira a restituire agli anziani un ruolo centrale, quello di custodi della memoria e delle narrazioni, interpretando simbolicamente la loro presenza come spina dorsale delle comunità, proprio come l’Appennino è la spina dorsale dell’Italia.