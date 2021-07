VASTO: “LA CORTE DELL’ARTE”, NUOVO SPAZIO ALL’APERTO PER L’ESTATE DI ARTIBUS

VASTO – Nei mesi di luglio e agosto il Laboratorio ArtiBus di Vasto proporrà il calendario di attività didattico-creative “IncontrArti 2021”, dedicato ai bambini e ai ragazzi dai 4 ai 14 anni.

Quest’anno gli appuntamenti si articoleranno in tre fasce orarie – mattina, pomeriggio e sera – per offrire maggiori opportunità di partecipazione agli iscritti e per far loro apprezzare diverse atmosfere laboratoriali.

ArtiBus inoltre è lieto di presentare il suo innovativo ambiente esterno, “La corte dell’arte”, che permetterà di realizzare piccoli capolavori all’aria aperta, agendo in sicurezza secondo la normativa volta a contrastare la diffusione del Covid-19.