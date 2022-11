LA COSTITUENTE DEMOCRATICA: LUNEDI’ A PESCARA ASSEMBLEA REGIONALE DEL PARTITO DEMOCRATICO

PESCARA – Si svolgerà lunedì 7 novembre dalle 17, a Pescara all’Auditorium Petruzzi in via delle Caserme 24, l’Assemblea del Partito Democratico abruzzese, dal titolo “Costituente Democratica”.

“La nostra attenzione – spiega Daniele Marinelli, responsabile organizzazione del Pd Abruzzo – è rivolta al confronto in corso a livello nazionale per la rigenerazione del partito per il quale i contributi dei territori, compreso naturalmente il nostro, assumono un’importanza strategica. Proseguiremo anche nel percorso di avvicinamento alle elezioni regionali del 2024 nell’approccio che sosteniamo da sempre, quello di un partito coalizionale che dia un impulso decisivo alla costruzione di un’alternativa forte, credibile e inclusiva alla fallimentare esperienza dell’amministrazione Marsilio”.

All’Assemblea del 7 novembre sono state invitate anche le forze sindacali, in un ulteriore segnale di vicinanza dopo i recenti attacchi, l’ultimo il 3 novembre alla sede della Cgil di Pescara. Interverrà l’europarlamentare Brando Benifei, capodelegazione del Pd al Parlamento europeo.