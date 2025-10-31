LA CRISI DELL’AUTOMOTIVE IN ABRUZZO: IL 3 NOVEMBRE CONVEGNO LEGA

POLLUTRI – La crisi dell’automotive in Abruzzo al centro di un convegno di rilievo nazionale.

Si terrà lunedì 3 novembre, alle ore 17.45, a Pollutri (Chieti), presso la riserva naturale regionale Bosco di Don Venanzio, organizzato dai Dipartimenti regionali Attività Produttive e Politiche del Mezzogiorno della Lega, coordinati rispettivamente da Francesco Del Prete e Giuseppe Vaccaro.

Alla tavola rotonda, moderata da Sabrina Bocchino, vice coordinatore regionale Lega, interverranno Luigi D’Eramo, sottosegretario di Stato al Masaf; Aldo Patriciello, europarlamentare della Lega; Alberto Bagnai, presidente della Commissione Bicamerale di Controllo Enti Previdenziali; Alberto Gusmeroli, presidente Commissione Attività Produttive; Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale Lega; Emanuele Imprudente, vice presidente della Giunta regionale; Carla Mannetti, consigliere regionale Lega; Maurizio Bucci, segretario provinciale Lega Chieti; Massimiliano Iocco, presidente sezione Meccatronica di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico; Daniele Giangiulli, direttore di Confartigianato.

“L’incontro vuole essere un momento di confronto per analizzare le difficoltà che il comparto dell’automotive sta attraversando in Abruzzo e per individuare, insieme ai rappresentanti istituzionali e produttivi, strategie per il rilancio di un settore fondamentale per l’economia della nostra regione”, sottolineano in una nota Del Prete e Vaccaro.