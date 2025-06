LA CROCE ROSSA APRE UNA SEDE A SCERNI NELL’IMMOBILE EX ARSSA

SCERNI – Attraverso una specifica convenzione sottoscritta nasce una collaborazione tra il Comune di Scerni (CH) e il comitato della Croce Rossa assegnando una sede all’associazione umanitaria presso l’immobile comunale ex Arssa dove vi è anche la sede della Protezione Civile di Scerni.

A comunicarlo è l’amministrazione comunale che sottolinea come attraverso “questo accordo si intende aumentare i servizi sanitari soprattutto nell’ambito assistenziale”. Ringrazio il presidente Enzo Mucci – afferma il sindaco Daniele Carlucci – della loro presenza e del supporto che svolgeranno per la comunità di Scerni. La Croce Rossa è un’associazione di alto profilo ed in sinergia con la locale Protezione Civile rappresenteranno una realtà importante per l’intero territorio.

“Con la sottoscrizione della convenzione, la Cri s’impegnerà – afferma il presidente Mucci – ad assicurare sul territorio di Scerni servizi di emergenza sanitaria negli eventi con grande presenza di pubblico, mostre, fiere, manifestazioni culturali, ricreative e sportive, direttamente organizzate dal Comune; ma anche assistenza sanitaria a supporto dei servizi di protezione civile, per emergenze e altri eventi calamitosi; assistenza nelle iniziative collettive di carattere religioso; organizzazione nelle scuole di incontri formativi sulla prevenzione sanitaria”.

Ringrazio l’Amministrazione comunale di Scerni – afferma il coordinatore Protezione Civile Massimo Ranalli – di aver voluto la Croce Rossa su Scerni poiché con loro lavoreremo insieme nelle diverse attività di prevenzione, controllo e gestione emergenze”.