LA CROCE ROSSA DI TERAMO LANCIA IL CORSO DI BASE PER I NUOVI VOLONTARI: SI PARTE IL 17 MARZO

TERAMO – Il Comitato di Teramo della Croce Rossa Italiana invita tutti gli interessati a intraprendere il percorso del volontariato partecipando al nuovo corso base, che avrà inizio il 17 marzo 2024 alle ore 18:00, al Parco della Scienza in via De Benedictis, a Teramo.

Il corso si articola in una serie di sessioni che alternano lezioni in presenza a moduli online, coprendo argomenti cruciali come i principi fondamentali della Croce Rossa, il diritto internazionale umanitario, tecniche di primo soccorso e manovre salvavita e altro ancora. Il percorso formativo, che terminerà il 14 aprile 2024 con un test finale, è aperto a chiunque voglia fare la differenza nella propria comunità, contribuendo all’opera di una delle organizzazioni di volontariato più rinomate a livello internazionale. “In un mondo in cui le sfide umanitarie diventano sempre più complesse, il ruolo del volontario assume un’importanza cruciale”, sottolinea Fiorenza Di Falco, presidente della CRI Teramo.

“Questo corso è progettato per dotare i volontari delle competenze necessarie a rispondere a tali sfide, inaugurando un percorso personale di crescita, solidarietà e impegno civile. Invitiamo chiunque sia mosso dal desiderio di aiutare gli altri a sfruttare questa opportunità per fare una reale differenza e per crescere a livello personale e professionale all’interno della nostra comunità.” Per l’iscrizione, è possibile visitare il sito https://gaia.cri.it. Per maggiori dettagli, è possibile contattare il comitato all’indirizzo email [email protected].