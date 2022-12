LA CUCINA PESCARESE NEL TEMPO: IN USCITA IL NUOVO LIBRO DI LICIO DI BIASE

PESCARA – “Pescara non ha rughe, scriveva nel libro ‘La favola pitagorica’ il giornalista Giorgio Manganelli, proprio guardando alla città giovane, moderna, ma smemorata, meticcia, contamina­ta definendo Pescara ‘una città lenta, amante delle passeg­giate e dei cibi pingui d’Abruzzo’. Pescara è una città che va osservata guardando in alto. Ci accorgeremo, così, che esiste ancora una città da leggere e da conservare”.

Sono le parole di Licio Di Biase nel suo nuovo libro “La cucina pescarese nel tempo”, in cui si parlerà dei cibi con cui nel corso dei secoli i pescaresi si sono alimentati confrontandosi con esperti, come Mimmo D’Alessio e Tino Di Sipio, e attingendo foto da Tonino Di Loreto e notizie dagli ar­ticoli di Romeo Tommolini, da pubblicazioni di vari pescaresi, ma anche dai sonetti di Gabriele D’Annunzio e dai ricordi di alcune signore della città.

“Ovviamente, le ricette risentono delle contaminazioni del territorio, per cui prodotti, quantità e lavorazione sono quel­li espressi dalle originali sensibilità del territorio stesso. In questo percorso eno-gastronomico vive la quotidianità della città nel corso del tempo”, avverte Di Biase.

L’AUTORE

Licio Di Biase, laureato in Storia all’Università Gabriele d’Annunzio di Pescara-Chieti, si è dedicato alla ricostruzione della storia di Pescara, pubblicando vari libri e saggi tra cui “La grande storia. Pescara e Castel­lamare dalle origini al xx secolo” (2010). È autore, tra l’altro, dei volumi L’era della balena. La storia della dc abruzzese dal dopoguerra al 1992 (2003), Giuseppe Spataro. Una vita per la democrazia (2006), Remo Ga­spari. La politica come servizio (2012), L’onorevole d’Annunzio (2013), I tempi di Aldo Moro (2015), Il mio Flaiano con Enrico Vaime (2018), La piazzaforte di Pescara (2020) e Pescara 1910 (2022). Ha pubblicato, inol­tre, quattro romanzi storici, tra cui Il processo a Carmela e recentemente Fronte del Cuore (2022), aggiudicandosi una decina di premi letterari. È stato per trentacinque anni am­ministratore del Comune di Pescara.