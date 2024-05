LA DAMA DI CAPESTRANO: FINISSAGE MOSTRA AMORE E TULIPANI CON VIOLINISTA HANZELEWICZ

L’AQUILA – Quello di sabato 25 maggio sarà un finissage speciale per la mostra “Amore e Tulipani” dell’artista polacca Beata Murawska presso lo Spazio d’Arte Multidisciplinare de “la Dama di Capestrano”.

I suoi tulipani dai colori brillanti hanno ammaliato i moltissimi visitatori che hanno raggiunto lo spazio anche da fuori regione e oltre oceano. A rendere omaggio a Murawska, ai suoi fiori, alla Polonia e a tutti quelli che interverranno ci sarà un ospite d’eccezione, il violinista Andrzej Hanzelewicz.

Il professore Hanzelewicz – musicista polacco trapiantato in Italia dal 1981 e residente a Tornimparte in provincia di L’Aquila, è violinista e pianista e ha suonato per molti anni nell’Orchestra Sinfonica Abruzzese, con il maestro Vittorio Antonellini.

Il maestro inoltre, ha un legame molto forte con Capestrano, ha infatti composto una Lauda su San Giovanni da Capestrano – il più grande predicatore della Chiesa cattolica. L’ingresso è libero e al termine – come sempre – ci sarà il brindisi per i saluti con Pasetti Vini.

info +393476761404 – www.ladamadicapestrano.com