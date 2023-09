LA DAMA DI CAPESTRANO: MARZIA BUZZANCA OSPITE SABATO 9 SETTEMBRE

CAPESTRANO – “A noi piace raccontare le donne e infatti, lo spazio d’arte ‘la Dama di Capestrano’, inaugurato a giugno 2022 è un omaggio al busto femminile conservato insieme al più noto Guerriero, presso il Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo di Chieti. E così, sabato 9 prossimo ospiteremo la più famosa pizzaiola d’Italia, Marzia Buzzanca, che proprio quest’anno ha ricevuto il Premio Pizza dell’Anno del Gambero Rosso”.

Cisì, in una nota, Simonetta Caruso e Letizia Perticarini dell’associazione culturale Maks: “Una donna a nostro parere, e non solo a quanto pare, che ha messo nel suo percorso professionale impegno e dedizione raggiungendo traguardi di professionalità di altissimo livello”.

“La pizza di Marzia Buzzanca ha anche il vino. Un ingrediente che non poteva di certo mancare considerando che lei è stata l’ideatrice e padrona di casa dell’Enoteca Vinalia, fulcro dell’alta ristorazione aquilana pre-sisma, che l’ha vista prima ai fornelli per l’avvio dell’impresa poi sommelier professionista, sviluppando la sua consistente cantina, che annoverava 1800 etichette da ogni angolo del mondo vinicolo e per cui è stata inclusa tra le Eccellenze d’Italia 2009 per la rivista Class. Lievitazione naturale e ingredienti del territorio rendono le sue pizze uniche e inconfondibili, dotate di un sapore unico e travolgente. Subito dopo il terremoto, nel suo locale Percorsi di Gusto – costola dell’Enoteca Vinalia – ad ognuna delle sue pizze lei dava il nome delle strade aquilane che via via venivano rese nuovamente percorribili”.

“Ma per conoscere tutta la storia – o quasi – di questa donna meravigliosa e pasionaria, la giornalista aquilana Michela Santoro la intervisterà nel pomeriggio di sabato a ‘la Dama di Capestrano’, alle ore 18. Non resta che farsi una passeggiata a Capestrano”.