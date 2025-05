LA DENUNCIA DEL SENATORE FINA: “IN ALTO SANGRO UN’AMBULANZA PER 70MILA PERSONE”

ROMA- “Una sola ambulanza e senza medico a bordo per un bacino che arriva con i turisti in estate fino a 70mila presenze. Una situazione denunciata in Alto Sangro, nell’aquilano, ma che si ripete in tante altre aree montane dell’Abruzzo. Per questa mancanza di servizi sanitari la Regione pensa bene di alzare le tasse. Oltre i proclami manca totalmente una strategia organica per le aree interne”. Così in una breve nota il senatore del Pd Michele Fina.

