LA DENUNCIA DI FINOCCHIO (ABRUZZO IN AGRIS), “FINITO IL GASOLIO AGRICOLO”

PESCARA – “Il gasolio agricolo è finito e siamo in attesa dell’ultima assegnazione dell’anno, ma ancora nessuna notizia dal sistema informatico Abaco di cui la Regione si avvale per assegnare il gasolio che ad oggi non è ancora funzionante e gli agricoltori restano a secco. Mi riferisco all’assegnazione del saldo del gasolio agricolo del 5 per cento”.

Lo ha detto il presidente dell’Associazione L’Abruzzo in Agris, Marco Finocchio, che rappresenta oltre 220 imprenditori agricoli della regione, tutti in difficoltà per le semine e le coltivazioni da mettere in campo in questa stagione. Con l’aumento dei prezzi dei carburanti siamo ancora più in difficoltà e la Regione ancora non si fa sentire – ha aggiunto il coordinatore dell’associazione – Siamo costretti a far rifornimento con il gasolio industriale a 1,85 euro al litro anziché 1 euro del gasoliuo agricolo.

“Insomma, per acquistare un litro di gasolio occorre produrre e vendere quasi 2 litri di latte”, ha concluso Finocchio sottolineando che la Regione ancora ha un programma che non funziona per elaborare e stilare l’assegnazione del 5 per cento del gasolio agricolo per concludere le assegnazioni di quest’anno”.