LA DEPUTATA STEFANIA PEZZOPANE IN PIAZZA A ROMA CONTRO I FASCISMI, “IN TANTI DALL’ABRUZZO”

L’AQUILA – “Siamo in tanti da ogni parte d’Abruzzo, tanti da L’Aquila per dire no ai fascismi, alle complicità e compiacenze. Il futuro è libertà e democrazia, è il lavoro sicuro e duraturo”. Lo dice la deputata del Partito Democratico, Stefania Pezzopane, dopo la manifestazione di oggi a Roma.

“Niente fughe in avanti, niente fascismi e soluzioni autoritarie”, aggiunge la Pezzopane, “oggi si va oltre la solidarietà alla Cgil per il vile gesto subito sabato scorso, oggi si scrive una pagina nuova di grande unità sindacale e di grande partecipazione democratica. Felice di essere qui con tanta tanta gente piena di speranza”.