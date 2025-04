“LA DONAZIONE DI SANGUE NELLO SPORTIVO”: IL 10 APRILE CONVEGNO ORGANIZZATO DAL ROTARY L’AQUILA

L’AQUILA – Il convegno su “La Donazione nello Sportivo: una vittoria che vale doppio” si terrà il prossimo 10 aprile alle ore 15:30 presso l’auditorium ANCE dell’Aquila.

La manifestazione, organizzata dal Rotary club L’Aquila in collaborazione con l’Ordine dei medici della provincia dell’Aquila, la Croce rossa, l’Associazione donatori di midollo osseo, volontari abruzzesi sangue e Comune dell’ Aquila, affronta in modo multidisciplinare la possibilità per gli sportivi e non solo di avere una vita sana attraverso le donazioni di sangue. Un gesto doppiamente utile. Si fa del bene incentivando la banca del sangue e si è controllati da medici esperti. L’incontro sarà moderato da Francesco Fagnani, giornalista esperto in formazione sanitaria.

Questo il programma nel dettaglio: ore 15:30 registrazione dei partecipanti, ore 16:00 Saluti Nicoletta Proietti, presidente Rotary Club L’Aquila, Marisa D’andrea, Consigliere Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia dell’Aquila e Past President RC L’Aquila, ore 16:20 LA DONAZIONE DI SANGUE NELLO SPORTIVO, Valentina Del Greco, Dirigente medico del Servizio Trasfusionale ASL 1 L’Aquila, ore 16:40 UNA VITA SANA PER UNA DONAZIONE SICURA, Maria Scimitarra, Dirigente medico del Centro Regionale di Immunoematologia e Tipizzazione Tissutale e Responsabile Centro Donatori di Midollo Osseo Abruzzo e Molise – ASL 1 L’Aquila e Presidente Commissione Salute e Benessere RC L’Aquila – ore 17:00, DONAZIONE E SPORT: UN CONNUBIO TRA ALTRUISMO E RESILIENZA a cura di Gorindo Venditti, Dirigente medico UOC Servizio Tutela Salute Attività sportive- ASL 1 L’Aquila, ore 17:20 L’ALIMENTAZIONE DELLO SPORTIVO CHE DONA SANGUE ED EMODERIVATI a cura di Nicoletta Proietti, Nutrizionista – ore 17:40 LA PSICOLOGIA DEL DONO: PERCHE’ DONARE FA’ SENTIRE BENE a cura di Diana Lupi, Dirigente Psicologa Centro Regionale Trapianti ASL1 L’Aquila.