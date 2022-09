LA FALCONERIA ABRUZZESE IN QUATAR: SIGLATO ACCORDO CON DOHA VETERINARY FALCON CENTER

L’AQUILA – E’ stato firmato ieri un accordo tra i noti falconieri e ricercatori abruzzesi Giovanni Granati e Athena Jitariuc e il Doha veterinary falcon center , uno dei più grandi centri veterinari per falchi della penisola arabica.

“L’accordo avrà ingenti risvolti nel campo della ricerca scientifica -, dichiara Jitariuc -, grazie a questa collaborazione potremo avere a disposizione diversi dati su cui poter applicare le nostre teorie che affiancano la tradizione alle moderne tecnologie per la tutela e la cura dei rapaci. Il centro sarà nostro rivenditore e partner ufficiale in Qatar e su tutta la penisola arabica”.

Questo traguardo si va ad unire ad un’altra importante collaborazione stilata in Arabia Saudita Riyad circa 2 settimane fa, dove ci è stato proposto di presentare un progetto per NEOM 2030, la città futuristica ad impatto 0 in prossima costruzione.

Inoltre , conclude Granati, “creare una congiunzione con il Medioriente sfruttando la grande passione connessa alle tradizioni millenarie che queste popolazioni condividono con l’Italia , può creare ponti di connessione che potranno essere utilizzati anche in altri campi, come ad esempio i prodotti Made in Italy o il turismo della nostra amata regione, ed attrarre quindi ipotetici investitori . Le principali famiglie reali della penisola arabica sono tutt’ora grandi stimatori e praticanti della falconeria tradizionale”.

[mqf-scorrimento]