“LA FARINA DI GRILLO…MAGNETELE TU!”, SPUNTA CARTELLO ALL’INGRESSO DI UNA PIADINERIA DI PESCARA

PESCARA – “La farina di grillo..magnatele tu”.

Fa discutere, diventato virale sui social, il cartello affisso in vetrina dal PiadaPiave, ristorante specializzato in piadine gourmet situato nel centro di Pescara, in via Piave 102.

Scrive in una nota Piadapiave: “Il cartello fa seguito ad una notizia la cui diffusione è sempre maggiore, grazie anche a una hamburgeria milanese, che per prima ha sperimentato questo nuovo ingrediente, parecchio discusso. In questo scenario, noi di PiadaPiave abbiamo pensato di opporci (in maniera scherzosa anche se polarizzante) all’utilizzo della Farina della discordia, fissando un cartello all’entrata del locale, cosicché sia i nostri ospiti che persone di passaggio potessero vedere cosa ne pensiamo a riguardo”.

PiadaPiave è il primo ristorante in Abruzzo specializzato in Piadine Gourmet: “In 5 anni di attività abbiamo raggiunto più di 2000 recensioni positive in tutto il web e al momento siamo nella top 3 nella classifica di TripAdvisor, il portale di recensioni numero 1 al mondo. Ogni giorno, centinaia di clienti ci scelgono per via dei nostri prodotti freschi, genuini, ma soprattutto fedeli alla tradizione romagnola: le farine utilizzate per la stesura delle nostre ‘Piade’, ad esempio, provengono direttamente da un antico molino a conduzione familiare sito in quel di Cesena. L’impasto invece è frutto di una ricetta segreta tramandata da generazioni”, scrive il direttore Matteo Medri.

“Una ricetta che non ci sogneremmo mai di rinnegare per seguire l’ennesima, discutibile moda”, sottolinea.