“LA FESTA FORESTA”: INCONTRO DI NATALE DELL’ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO VALLE DELL’ATERNO

L’AQUILA – La sera di Sabato 17 dicembre 2022, ore 18.00,in occasione del trentennale della Rete Internazionale delle Foreste Modello (IMFN), i soci fondatori dell’Associazione Foresta Modello Valle Aterno (FMVA)e coloro che intendono iscriversi, si incontreranno presso l’Agriturismo Statale 17 di Poggio Picenze per festeggiare un momento importante dell’Associazione, raccogliere idee e proposte e presentare i progetti presenti e futuri.

“Foresta Modello” è un metodo per gestire, in maniera sostenibile e condivisa con le comunità locali, ampie aree forestali ed agricole. L’idea di “Foresta Modello” nasce in Canada 30 anni fa e da allora è stata adottata in 60 territori di 35 nazioni del mondo per oltre 73 milioni di ettari.

Il 27 ottobre 2018 la Regione Abruzzo ha formalmente aderito alla International Model Forest Network (IMFN) ed ha designato la media Valle dell’Aternoed i 15 Comuni che si sono candidati come area pilota per l’attuazione del progetto.

Il coinvolgimento attivo dei cittadini, uno dei principi chiave della “Foresta Modello”, si realizza attraverso la creazione di una “associazione di territorio” che si organizza in gruppi di lavoro tematici (agricoltura, foreste, cultura, turismo, formazione) cui tutti possono aderire.

L’Associazione Foresta Modello Valle dell’Aterno, nata nel 2021, ricade in parte nel Parco Naturale del Sirente-Velino e riunisce, e, oltre a privati cittadini, raccoglie le amministrazioni comunali, aziende agricole e zootecniche, artigiani, operatori turistici, associazioni ed enti di ricerca: insomma, le componenti attive e dinamiche del territorio.

L’associazione, di fatto, è un tavolo di confronto per individuare azioni realistiche da attuare assieme, predisponendo un piano di lavoro e cercando i finanziamenti necessari per realizzarlo, valorizzando così le conoscenze e le capacità di tutti.

Sabato si cenerà (gratuitamente per vecchi e nuovi soci) con i prodotti degli agricoltori della Valle dell’Aterno e si ascolterà la buona musica del Trio Fareo. Tutti riceveranno un piccolo dono.

È necessario prenotarsi, chiamando Daniele Cardinale al 3287339707 o scrivendo a [email protected] Si ringrazia l’IMFN e il MMFN per il sostegno economico