“LA FIAT DEGLI AGNELLI? PADRONI E ‘RUFIAN’ VS OPERAI”. RIZZO, “ANCHE LA SEVEL VITTIMA DEL CAPITALE”

L’AQUILA – Nei giorni in cui si celebra la figura di Giovanni Agnelli per i cento anni che avrebbe compiuto ieri, 12 marzo, le voci mediaticamente più forti puntano sostanzialmente ad alimentare il “mito” di un personaggio senza dubbio importantissimo, ma pure terribilmente controverso, del mondo della grande industria e a suo modo della politica in Italia.

L’Avvocato, classe 1921, scomparso nel novembre del 2003 – al quale è stato pure intitolato il viale antistante allo stabilimento Sevel di Atessa (Chieti) – che avvocato non era, legò inevitabilmente il suo nome alla Fiat (la stessa Fiat che diventò enorme anche grazie al Fascismo, al Nazismo e alle produzioni industriali, le ‘fabbriche di morte’, nella Prima e della Seconda Guerra mondiale), alla Ferrari, alla Juventus e a molto altro, tra cui politica, editoria, passando per donne celebri, drammi familiari, partecipazioni in aziende produttrici di mine antiuomo, la tristemente famosa Valsella, e addirittura progetti eversivi di abbattimento delle democrazie come la Commissione Trilaterale.

Figlio di Edoardo Agnelli (figlio di quel Giovanni Agnelli, il fondatore della Fiat), che morì in un incidente aereo quando Giovanni aveva 14 anni, e di Virginia Bourbon del Monte dei Principi di San Faustino, fu papà di un altro, sfortunato Edoardo (volato giù da un viadotto nel novembre del 2000, morte bollata come suicidio) e di Margherita, entrambi avuti da Marella Caracciolo dei Principi di Castagneto.

Tra le voci di dissenso sul “mito” dell’Avvocato, fratello di Umberto Agnelli e nonno di Lapo e John Elkann (attuale presidente e amministratore delegato della ormai olandese Exor N.V), c’è sicuramente quella di Marco Rizzo.

Il segretario del Partito comunista – che aveva commentato su questo giornale, fuori dalla retorica dorata che ne ha accompagnato la morte, un altro pezzo grosso del “giro” Fiat, l’abruzzese, di Chieti, Sergio Marchionne – da torinese e tifoso del Toro, ma soprattutto da figlio di un operaio della Fiat a Torino “morto di cancro appena andato in pensione, dopo trentasette anni nell’azienda”), smonta, con una ricostruzione fatta di ricordi vivissimi, di memorie paterne e di analisi sia storica che sociale, il “mito” di cui si parla in lungo e in largo in questi giorni sia sui media italiani che internazionali.

“Chi è stato l’Avvocato? Beh, sicuramente non uno che ha costruito la Fiat, che nel secondo dopoguerra fu fatta, dal punto di vista manageriale, da Valletta, ma penso anche a Ghidella e, paradossalmente, a Umberto Agnelli, prima della svolta finanziaria che arriva con Romiti. L’Avvocato era al massimo uno che faceva pubbliche relazioni, un ambasciatore di un’azienda che, esclusi gli oltre 6 miliardi di euro presi recentemente da Fca, poteva essere nazionalizzata tre volte con tutti i soldi che gli ha regalato lo Stato italiano. D’altra parte, la ‘logica’ dei capitalisti è sempre la stessa: socializzare le perdite e privatizzare i profitti. E la Sevel di Atessa, in Abruzzo, purtroppo, rientra in questa logica”, afferma Rizzo ad AbruzzoWeb.

“Sono ‘titolato’ a parlare di Agnelli e degli Agnelli per tre motivi: sono nato e vissuto a Torino, sono figlio di Armando, un operaio delle carrozzerie Fiat di Mirafiori, un operaio che ha lavorato per trentasette anni in Fiat, morto di tumore appena andato in pensione; e poi, perché mi sono laureato con una tesi sulla innovazione tecnologica alla Fiat. Grazie alla memoria di mio padre, ma non solo, posso ‘raccontare’ Gianni Agnelli attraverso il suo vissuto alla Fiat – continua Rizzo – in una Torino divisa a metà, con, da una parte, compreso chi lavorava in Fiat, chi stava con l’azienda degli Agnelli, da un’altra parte chi era contro gli Agnelli. Mio padre era contro gli Agnelli. Era un ‘battilastra’ che aveva lavorato per un anno e mezzo, prima di andare in Fiat, da Pininfarina. La sua funzione , quasi artistica, era quella di ‘sagomare’ le carrozzerie uscite male dalle presse. Un operaio di professione, non un operaio-massa di terzo livello”

“In una fabbrica – prosegue nel suo lungo discorso Rizzo – da Valletta ad Agnelli, costruita come una caserma, con la squadra degli operai, un operatore e un caposquadra, quest’ultimo con ‘medaglietta’, come i militari. Tante squadre formavano un reparto, con un vice caporeparto e con un caporeparto con medaglietta; tanti reparti formavano una officina, con un vice capo officina e un capo officina, ovviamente tutti con medaglietta. E per fare carriera in quell’ambiente, c’erano diversi modi”.

“Uno, era essere ‘rufian’, con una effe sola, un ‘piemontesismo’: il caporeparto, o il capo officine,a diceva, ad esempio, ‘Devo mettere a posto le mura di casa’. A quel punto, qualcuno rispondeva: ‘Capo, veniamo noi a verniciare nel fine settimana’. Così potevi diventare caposquadra, oppure operatore, o vice caposquadra. Oppure, un caporeparto o un capo officina diceva ‘Oh, che noia! È luglio, mia moglie è in vacanza e mi tocca cucinare tutte le sere una volta tornato a casa, da solo…’. E il ‘rufian’ faceva: ‘Capo, venga a cena da noi’. La moglie dell’operaio ‘rufian’ preparava la cena per il marito e per il capo, poi l’operaio ‘rufian’, visto che il capo improvvisamente si accorgeva di non avere le sigarette, andava a comprargliele. Lasciando da soli, per un bel po’, la moglie e il capo a casa”, va nel dettaglio il segretario del Partito comunista.

“Mio padre, però, non era uno di quelli – precisa, con orgoglio, Rizzo – Mio padre era uno che sapeva fare il suo lavoro. Votava comunista, ma non era iscritto al Partito. Faceva lo sciopero, ma non era iscritto al sindacato. Come la maggioranza degli operai torinesi, senza ‘imprimatur’ di militanza. In un’epoca in cui potevi andare in bagno una volta sola in otto ore, in bagni fatti come i ‘saloon’, con la parte inferiore delle porte aperta per permettere alle pompe di pulire velocemente. Il capo di mio padre andava sempre a controllare che non fumasse mentre era in bagno. E gli capitava di controllare, per multarlo, infilando la testa sotto la porta, ciò che faceva mio padre. Un giorno, accadde che mio padre la fece sulla carta di giornale: il capo si presentò per controllarlo come faceva sempre. Vi lascio immaginare come finì. Fu impossibile licenziarlo, visto che era impossibile spiegare cosa ci facesse il capo con la testa infilata sotto la porta del cesso”.

“Quando morì l’Avvocato – ricorda poi – l’allora presidente del Partito dei comunisti italiani, Armando Cossutta, mi consigliò di andare, in rappresentanza di noi comunisti, al funerale di Agnelli. Io risposti, con un sorriso mezzo ironico, che, quando morì mio padre, nessuno della ‘gerarchia’ Fiat si presentò al suo funerale. Era, allora, la Fiat degli Agnelli, quella delle varie ondate di immigrati dal Sud Italia. L’azienda non si curò minimamente delle infrastrutture, degli alloggi, per cui gli operai vivevano ammucchiati in una stanza. Senza alcun rispetto da parte della ‘gerarchia’, che però temeva una sorta di ‘saldatura’ tra l’aristocrazia operaia torinese, torinista e comunista, e questo popolo del Meridione, del profondo Sud”.

“E quindi, capì che una divisione possibile dentro le file operaie poteva essere costituita dalle squadre di calcio della città. Fu anche per quel motivo che la Juventus acquistò alcuni calciatori del Sud del nostro Paese, dai siciliani Anastasi e Furino, al figlio di siciliani, ma nato in Libia, Gentile, al pugliese Causio, per consentire, il lunedì mattina, all’operaio-massa di terzo livello che veniva dal Meridione potesse sentirsi superiore all’operaio del Toro, comunista, di Torino, grazie al tifo per la Juve, la squadra del padrone, che vinceva più dei ‘cugini’. Anche se alla fine, del ‘69 operaio, i cortei interni, cortei duri, erano sì guidati dagli operai comunisti, ma la grande massa era composta da giovani immigrati, che avevano atteggiamenti molto duri, con i capi che finivano per nascondersi dentro i ‘cassoni’ quando passavano i cortei. Le immagini ci sono, quelle su Corso Unione Sovietica, o Corso Agnelli, cioè il nonno dell’Avvocato. E sono inequivocabi”, conclude Rizzo.

