LA FILCA CISL: “INIZIATIVE PER PROTEGGERE DAL CALDO GLI OPERAI NEI CANTIERI ALL’AQUILA”

L’AQUILA – La FILCA CISL di L’Aquila, rappresentata da Angelo Petricone, annuncia iniziative per affrontare i rischi legati al caldo e per migliorare la salute e la sicurezza nei cantieri edili, specialmente durante l’estate. Le proposte di flessibilità del sindacato aquilano includono modifiche agli orari di lavoro per evitare le ore più calde, pause frequenti, aree di ristoro ombreggiate, formazione sui rischi del caldo, monitoraggio delle condizioni climatiche e collaborazione con le imprese.

L’obiettivo è quello di proteggere i lavoratori dal caldo estremo e mantenere la produttività aziendale. Una campagna di sensibilizzazione verrà avviata la prossima settimana per informare i lavoratori e le aziende sulle misure da adottare.