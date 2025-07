“LA FINANZA DI PROGETTO”: SE NE PARLA CON POLITICI E IMPRESE A SAN VITO CHIETINO

CHIETI – In un Paese dove la realizzazione di nuove infrastrutture strategiche procede spesso a rilento, la finanza di progetto si sta affermando come uno degli strumenti più efficaci per la costruzione di strutture sanitarie moderne ed efficienti. Ed è proprio su questo modello – oggi più che mai attuale – che si concentrerà la giornata di approfondimento promossa da Guerrato S.p.A., dal titolo “Le forme dell’idea – giornata di approfondimento sull’hard facility e sulla finanza di progetto”, in programma venerdì 11 luglio presso La Chiave dei Trabocchi, a San Vito Chietino.

A dimostrarne la validità sono i numeri: delle grandi infrastrutture sanitarie oggi in realizzazione in Italia attraverso il project financing, due fanno capo a Guerrato, in Calabria con l’Ospedale di Vibo Valentia e in Liguria con l’Ospedale della Spezia – due regioni strategiche per gli equilibri sanitari e sociali del Paese. Si tratta di due progetti che dimostrano che un partenariato pubblico-privato solido, trasparente e competente è non solo possibile, ma auspicabile.

“Le infrastrutture – sottolineano da Guerrato – non sono solo ponti o autostrade: oggi gli ospedali sono la vera priorità, soprattutto in quelle aree del Paese dove l’accesso alla sanità pubblica è ancora limitato. E costruirli con il project financing significa legare la realizzazione all’intera vita utile dell’edificio, fino alla sua manutenzione e gestione. Una visione di lungo periodo che mette al centro il cittadino e il valore del bene pubblico.”

Nel corso dell’evento si discuterà anche di hard facility, ovvero della gestione integrata e professionale degli edifici ospedalieri e dei loro impianti, un aspetto spesso trascurato ma che rappresenta la continuità strategica dell’investimento infrastrutturale nel tempo.

Alla giornata prenderanno parte, tra gli altri, Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo, Lorenzo Sospiri, Presidente del Consiglio Regionale Abruzzo, Luciano D’Alfonso, Onorevole della Camera dei Deputati, Giacomo Raul Giampedrone, Assessore alle Infrastrutture e all’Edilizia ospedaliera della Regione Liguria, Marcello Minenna, Assessore all’Economia e alla Programmazione strategica della Regione Calabria, Marco Tranquilli, Coordinatore PPP presso il DIPE della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Fabrizio Cardone, Commissario straordinario Regione Liguria per la realizzazione dell’Ospedale della Spezia, Claudio Moroni, Dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici della Regione Calabria, Stefano Rossi, Direttore Generale della ASL di Lecce, Riccardo Maria Togni, Partner PwC esperto in project finance e PPP, Stefano Vinti, Professore Ordinario di Diritto Amministrativo Facoltà di Economia Sapienza Università di Roma, Isaia Di Carlo, in rappresentanza della capogruppo Di Carlo S.p.A., e Giancarlo Masciarelli, COO di Guerrato S.p.A.

A moderare i lavori sarà il giornalista Luca Telese, volto noto di La7 e direttore del quotidiano Il Centro d’Abruzzo.

Il cuore della giornata sarà dedicato all’approfondimento di un tema cruciale: la finanza di progetto come leva per la ripartenza dell’Italia, e in particolare per la realizzazione di ospedali e infrastrutture sanitarie in aree strategiche del Paese. Sarà l’occasione per riflettere su un modello che funziona e che chiama a raccolta competenze, partnership e una nuova idea di infrastruttura sanitaria: non solo da costruire, ma da gestire, mantenere e rendere sempre più efficiente nel tempo, a servizio dei cittadini e delle comunità.

Un’occasione unica per amministratori, tecnici, imprese e stakeholder per confrontarsi su una strategia nazionale che valorizza la competenza, la visione e la responsabilità condivisa. Nel corso dell’incontro sarà anche reso disponibile il primo Bilancio di Sostenibilità di Guerrato S.p.A., che racconta come visione, responsabilità e innovazione trovino concretezza anche attraverso strumenti evoluti come il project financing e i servizi di hard facility.