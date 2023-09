“LA FISIOTERAPIA IN TUTTI I LUOGHI DI VITA”: DOMANI ESPERTI A CONFRONTO AD AVEZZANO

AVEZZANO – Prevenzione, riabilitazione, cura, i molteplici campi di intervento nei diversi luoghi e fasi della vita della persona.

Saranno alcuni dei temi che verranno trattatti domani, sabato 9 settembre, ad Avezzano dove, in occasione della Giornata mondiale della fisioterapi, si terrà il convegno “La fisioterapia in tutti luoghi di vita”, organizzato dalla Federazione Nazionale Ordini Fisioterapist ie da Ofi Abruzzo (Ordine Fisioterapisti).

L’evento si aprirà alle 9 con i saluti del presidente Stefano Maceroni e delle autorità locali.

Sempre di più, quindi, la fisioterapia in un’ottica di prossimità fatta di vicinanza ai bisogni del cittadino, cercando il superamento della modalità ospedale centrica e prestazionale.

“In quest’ottica il convegno vuole suggerire percorsi di cura della persona – afferma la vice presidente dell’OFI Abruzzo e responsabile della segreteria scientifica del convegno, Luciana Di Matteo – basati sulla prossimità e domiciliarità e quindi ripensare il territorio per mettere finalmente la persona al centro. La fisioterapia, in questi ultimi anni, è stata e continua ad essere un tassello importante nella presa in carico territoriale dei pazienti ed i fisioterapisti, con le competenze e saperi professionali attuali e futuri, potranno dare un contributo fondamentale all’abbattimento di tempi, spazi e barriere e riprogettare sistema salute anche nella nostra regione. L’obiettivo di questa iniziativa è consolidare percorsi condivisi ed elaborare risposte al bisogno di salute, facendo dialogare i protagonisti del processo di trasformazione sul territorio e, quindi, professioni sanitarie, associazioni di pazienti, università e politica in un incontro di crescita”.