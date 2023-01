LA FORTUNA BACIA L’ABRUZZO: VINTI AL GIOCO DEL LOTTO 50MILA EURO AD AVEZZANO E 22MILA A PESCARA

AVEZZANO – Il Lotto premia l’Abruzzo: come riporta Agipronews, ad Avezzano, in provincia de L’Aquila, è stato centrato un 9 Oro da 50mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito quasi 24 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 289,3 milioni dall’inizio dell’anno.

A Pescara, inoltre, è stata centrata una vincita da 22.500 euro grazie al terno secco 11-25-65 sulla ruota di Milano. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 91,7 milioni dall’inizio dell’anno.