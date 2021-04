LA FORTUNA BACIA TERAMO, SCONOSCIUTO GIOCA UN EURO E VINCE UN MILIONE DI EURO

TERAMO – E’ teramano il fortunato che si è portato a casa una vincita da un milione dopo aver giocato una schedina da un euro del MillionDay di Lottomatica.

Come si legge sul quotidiano Il Messaggero, la schedina è stata giocata nei giorni scorsi nella tabaccheria di Anita Di Teodoro, situata in via Europa, 36, ma i titolari non hanno idea di chi possa essere il cliente che si è aggiudicato il premio.

“Avevamo letto sul portale del gioco che c’era una vincita da un milione nella città di Teramo. Ci scherzavamo su tra noi e con i clienti, escludendo la possibilità che quella fortunata schedina potesse essere stata giocata nella nostra tabaccheria. Poi, ieri, è arrivato il bollettino ufficiale delle vincite, che ci ha lasciati a bocca aperta: increduli, abbiamo letto il nome della nostra attività”, ha detto infatti Alessandro Procaccia, che gestisce la tabaccheria numero 29 con la moglie Anita,

Al gioco del MillionDay di Lottomatica la vincita massima è proprio quella di un milione di euro, che si ottiene azzeccando tutti e cinque i numeri estratti tra 1 e 55.

Per la tabaccheria di Villa Pavone, si tratta tra l’altro di un record visto che, ha affermato lo stesso Procaccia, nonostante le diverse vincite, nessuno in passato è mai riuscito a superare la soglia di centomila euro.