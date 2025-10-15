“LA FORZA DELLA VITTORIA”: AVEZZANO SVELA L’OPERA CHE CELEBRA IL RUGBY E I SUOI VALORI

AVEZZANO – “La città di Avezzano celebra il suo profondo legame tra sport, arte e comunità grazie all’installazione dell’opera ‘La Forza della Vittoria’, una scultura dedicata al gioco del rugby e ai tanti valori che lo contraddistinguono: impegno, lealtà, coraggio”.

È quanto viene annunciato in una nota dell’Avezzano Rugby.

L’opera, installata sulla rotatoria di via Brunelleschi, tra le principali porte d’ingresso alla città- si legge nella nota – “intende trasmettere dei messaggi universali, come il credere sempre in ciò che si fa, affrontare con determinazione i momenti di difficoltà e lottare fino all’ultimo minuto per raggiungere la propria meta. È, al tempo stesso, un omaggio a tutti coloro che hanno contribuito, nel corso di quasi cinquant’anni, alla crescita del rugby ad Avezzano, a chi ha giocato ieri, a chi gioca oggi e a chi lo farà domani”.

“Il progetto nasce come simbolo di continuità e di impegno condiviso. Non esiste futuro senza un presente né presente senza un passato – viene sottolineato – L’iniziativa si propone di promuovere, attraverso lo sport, un percorso di crescita non solo atletica ma anche umana e sociale per i giovani del territorio, riaffermando il valore del lavoro di squadra e della fiducia nelle proprie idee e nei propri sogn”i.

“La Forza della Vittoria” è stata realizzata dall’artista Gabriele Altobelli, autore dell’opera e interprete sensibile dello spirito che anima la comunità rugbistica avezzanese.

Il progetto è stato possibile grazie alla collaborazione del Comune di Avezzano, con il sostegno dell’amministrazione comunale e dei numerosi partner che hanno contribuito alla sua realizzazione: Isweb S.p.A., Ingroscart S.r.l., Officina Fratelli Cerratti, Salvati S.r.l., Il Verde per Passione, DB Impianti, Rema Tarlazzi, Area Sport Service, e grazie alla preziosa consulenza dell’architetto Maria Chiara Salvi.

“L’opera sarà svelata domani nel corso di una cerimonia pubblica che vedrà la partecipazione delle istituzioni locali, del mondo sportivo e della cittadinanza. Un’occasione per celebrare la forza di una comunità unita dai valori dello sport e dalla volontà di crescere insieme. Tutti insieme per crescere”, conclude la nota.