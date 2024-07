LA GIOSTRA CAVALLERESCA DI SULMONA IN SENATO: “IMPEGNO DELLE ISTITUZIONI PER FUTURO MANIFESTAZIONE”

ROMA – Una sede prestigiosa per un evento altrettanto importante: è stata presentata oggi in Senato, nella sala “Caduti di Nassirya” in piazza Madama, a Roma, l’edizione 2024 delle Giostre Cavalleresche di Sulmona (L’Aquila).

Nell’incontro con la stampa, organizzato su iniziativa del senatore Guido Quintino Liris e della Consigliera regionale Maria Assunta Rossi, sono stati illustrati tutti gli eventi della rievocazione storica.

L’appuntamento è per sabato 27 e domenica 28 luglio in Piazza Maggiore per la Giostra di Sulmona e sabato 3 agosto, per la Giostra Cavalleresca europea e dei Borghi più belli d’Italia.

Si parte sabato 27 alle 16, lungo il centro storico cittadino, con il corteo storico, composto da oltre cinquecento figuranti in costume storico rinascimentale. Alle 18 tutti nello scenografico campo di piazza Maggiore per la corsa all’anello.

Domenica protagonista dell’evento anche l’attrice e conduttrice tv, Adriana Volpe, che vestirà i panni della Regina Giovanna d’Aragona, principessa di Sulmona.

Sabato 3 agosto, con lo stesso programma, sarà la volta della Giostra internazionale, da tre anni diventata anche Giostra della pace nel nome di Celestino V, il Santo che scelse Sulmona come luogo del suo eremitico rifugio prima dell’elezione al soglio pontificio, al quale rinunciò dopo pochi mesi.

Alla Giostra europea parteciperanno quest’anno dieci delegazioni straniere: Xaghra (Malta), Colchester (Regno Unito), Burghausen (Germania), Ptuy (Slovenia), Zante, Kithera e Lefkada (Grecia), Teruel (Spagna), San Marino e Verdelais (Francia). Insieme a loro, faranno parte del corteo storico il Primo reggimento granatieri di Sardegna.

Alla presentazione sono intervenuti, tra gli altri, anche il viceministro Edmondo Cirielli, il senatore Etelwardo Sigismondi e il deputato Guerino Testa, la senatrice Stefania Craxi, il consigliere della Regione Abruzzo Massimo Verrecchia, il sindaco della città di Sulmona, Gianfranco Di Piero.

“Mi piace pensare che questa iniziativa, la Giostra per la prima volta in Senato sia un altro segno di un Abruzzo che conta sempre di più a livello nazionale”, ha detto il senatore Liris ad apertura dell’incontro.

“La Giostra è uno degli eventi più importanti della nostra Regione. Ci auguriamo che diventi uno dei più blasonati a livello nazionale e che si consolidi anche a livello di marketing. E questo sara possibile anche grazie alla collaborazione con il territorio e tutta la Regione. L’iniziativa di oggi è la legittimazione di un percorso che viene da lontano che ha dato vita ad un evento nel quale tutta l’Abruzzo intero si riconosce”.

Il senatore ha annunciato anche il progetto per la realizzazione di un docufilm sulla Giostra, a cura di Claudio Bucci.

A dare il proprio saluto anche il viceministro degli Affari Esteri Edmondo Cirielli: “È bello e importante che manifestazioni di questo tipo trovino spazio nelle sedi istituzionali – ha detto -. Da parte nostra ci sarà il massimo sostegno alla manifestazione alla quale spero di poter assistere il prossimo anno”.

“È con grande orgoglio che oggi abbiamo presentato in Senato la Giostra Cavalleresca di Sulmona – ha sottolineato nel suo intervento la Consigliera della Regione Abruzzo, Maria Assunta Rossi – un evento che rappresenta una delle tradizioni più antiche e affascinanti del nostro territorio. La Giostra non è solo una manifestazione storica, ma un vero e proprio patrimonio culturale che ogni anno riesce a unire passato e presente, portando alla luce valori di coraggio, lealtà e comunità. Questo evento attira migliaia di visitatori da tutta Italia e dall’estero, contribuendo in modo significativo alla promozione turistica e allo sviluppo economico della città di Sulmona di tutto il territorio Peligno e della Regione Abruzzo”.

“La Giostra – ha aggiunto Rossi – per la prima volta approda in Senato e per questo vorrei ringraziare chi ha reso possibile questa occasione di confronto, in primis il senatore Guido Liris. Un ringraziamento speciale va ai cavalieri, veri protagonisti della manifestazione, che con il loro talento e il loro spirito competitivo rendono ogni edizione indimenticabile. Dunque l’impegno delle Istituzioni, come la promozione e il supporto, è essenziale per mantenere viva questa tradizione. Per questo dobbiamo sostenerla con forza e determinazione affinché la Giostra Cavalleresca di Sulmona possa continuare a crescere a beneficio delle nostre comunità e a rappresentare motivo di orgoglio per tutta la Regione Abruzzo”.

Durante l’incontro è emerso l’impegno della Regione a definire un finanziamento stabile per la Giostra Cavallersca di Sulmona, attraverso le parole del capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale d’Abruzzo, Massimo Verrecchia.

“L’associazione culturale Giostra Cavalleresca di Sulmona celebra quest’anno i trent’anni dalla sua fondazione, un cammino lungo e importante che ha consentito di fare della nostra manifestazione una delle rievocazioni storiche più importanti d’Italia e riconosciute a livello internazionale», sono state le parole del presidente dell’Associazione, Maurizio Antonini.

“La presentazione dell’edizione 2024 oggi in Senato è un ulteriore riconoscimento del suo valore. L’evento sulmonese, articolandosi nei suoi tre momenti fondamentali, la Cordesca, la Giostra Cavalleresca dei bambini, Giostra di Sulmona, Giostra Cavalleresca d’Europa-Giostra dei borghi più belli d’Italia, vuole essere occasione per mettere in vetrina le bellezze storiche, artistiche e ambientali della città di Sulmona e di tutto il suo territorio, tenere viva l’attenzione sulla riscoperta delle nostre tradizioni storiche e aggregare diverse espressioni culturali, dalla dimensione locale a quella europea”.

“La piazza in cui si svolge la gara cavalleresca, così come il centro storico che accoglie il suo corteo – ha proseguito Antonini – la rendono un unicum nel suo genere, unendo la bellezza dell’evento alla suggestione degli scorci di una città ricchissima di arte e di storia. Siamo convinti che il potenziale insito in questa manifestazione, insieme al lavoro che tutti volontari della Giostra portano avanti e al sostegno delle Istituzioni, consentirà alla Giostra Cavalleresca di continuare e crescere a beneficio di tutto il territorio”.

“Quella di oggi è una grande opportunità- ha detto il sindaco Gianfranco Di Piero, ringraziando gli organizzatori per l’iniziativa -perché è una sorta di sfida che la provincia lancia al territorio nazionale per mettere in vetrina la sua bellezza, la sua cultura e la capacità della sua comunità di dare vita ad un grande evento come la nostra Giostra Cavalleresca”.

Anche quest’anno alla Giostra cavalleresca di Sulmona parteciperà il Quarto Reggimento dell’Arma dei Carabinieri che si esibirà nella travolgente Carica di Pastrengo, rievocando quando, nel 1848, i Carabinieri a cavallo salvarono il Re Carlo Alberto dagli Austriaci.

La presenza di Cavalieri a Cavallo nella Giostra di Sulmona è una conferma della grande attenzione che la rievocazione ha nei confronti de benessere degli animali.

Per info: https://www.giostrasulmona.it/.

I biglietti per le Giostre Sulmonesi sono in vendita anche sul circuito https://www.vivaticket.com/it/ticket/giostra-cavalleresca-di-sulmona/236869?culture=it-it.