LA KAP FONTECCHIO: DOMENICA DI EVENTI PER FESTA DEL TESSERAMENTO

L’AQUILA – Si svolgerà a Fonrecchio, in provincia dell’Aquila domenica prossima la Festa di Tesseramento 2025, una giornata autofinanziata ricca di attività, incontri, laboratori

e performance per inaugurare l’anno associativo e coinvolgere la comunità nel progetto di

La Kap – Casa di Arte e Natura.

L’evento si svolgerà dalle ore 9:30 alle 21:00, tra i suggestivi luoghi di La Kap in via dell’Aquila 13, la palestra della scuola di Fontecchio, e il percorso ad anello da Porta da Piedi a La Kap, in collaborazione con numerosi partner locali, artisti e istituzioni.

“La giornata è pensata per invitare nuovi e vecchi amici a tesserarsi all’associazione e

contribuire a costruire un futuro sostenibile e creativo per il territorio. Oltre all’inizio delle

attività 2025, l’evento mira a consolidare collaborazioni già esistenti, crearne di nuove e

ricreare una rete viva di frequentatori de La Kap. Tutte le attività della giornata sono gratuite per i tesserati (costo tessera associativa 10€)”, si legge nella nota.

Il programma

L’evento si articola in una serie di attività diversificate, pensate per coinvolgere persone di

tutte le età e con interessi differenti.

9:30 – 11:30 – Passeggiata patrimoniale e naturalistica: un percorso guidato alla scoperta

delle bellezze naturali e storiche di Fontecchio, con Alessio Di Giulio ( su prenotazione +39

342 073 3541)

9:30 – 11:30 – Lezione di Karate: un’introduzione all’arte marziale giapponese con

l’istruttore III Dan internazionale JKA Luciano Busacchio.

12:00 – Conferenza e presentazione delle attività: riepilogo delle attività svolte

dall’associazione negli anni e presentazione delle attività in programma per il 2025;

riflessioni sull’importanza di arte, natura e comunità con interventi di: Giada Nardone

(presidente di La Kap ETS), Sabrina Ciancone (sindaco del Comune Fontecchio), Valeria Pica

(presidente di HARP APS), Alessio Di Giulio (presidente di FMVA), Luciano Busacchio (istruttore

della JKA), Stefano Serani (Vice Presidente di Orsa Maggiore), Dera Sol (artista in residenza a

La Kap), Fabrizio Valente (musicoterapeuta).

14:00 – Pranzo conviviale: polentata con sugo e salsicce locali a cura di Gino Di Nardo;

opzione vegetariana (prenotare al +39 328 684 2013)

16:00 – Dimostrazioni e laboratori creativi e artistici

– Dimostrazione di archeologia sperimentale con Stefano Serafini.

– Le Trame di Giano – Intreccio di cestini in giunco a cura di Francesca Martella.

– Laboratorio di intrecci con fili di rame a cura de “I cimeli di Atlas”.

17:00 – Laboratorio di canto alchemico: laboratorio esperienziale con Dera Sol, l’artista in

residenza presso La Kap.

19:30 Elementi in musica: un viaggio tra fuoco, terra, aria e acqua: concerto live dei

Mikorizo (Giulia Borraccio e Giordano Ianni) accompagnato dal live painting a cura

dell’artista Nicolò Guarraci, con visuals di Nespy5euro.

L’evento vede la partecipazione di numerose realtà e personalità che arricchiscono il

territorio con le loro competenze e creatività. Tra queste spiccano Foresta Modello,

rappresentata da Alessio Di Giulio, e Orsa Maggiore, con Stefano Serafini. Un ruolo

centrale è rivestito dal Comune di Fontecchio, con il contributo del sindaco Sabrina

Ciancone, e da Harp APS, rappresentata da Valeria Pica.

Sarà presente anche JKA (Japan Karate Do Association) rappresentata dall’istruttore III Dan

internazionale Luciano Busacchio, Le Trame di Giano, guidata da Francesca Martella che ci

mostrerà l’intreccio dei cestini con il giunco e i Cimeli di Atlas.

La sfera musicale laboratoriale vede la presenza dell’artista in residenza presso La Kap,

Dera Sol con il suo laboratorio di Canto Alchemico.

L’evento si concluderà con l’esibizione live dei Mikorizo, con Giulia Borraccio e Giordano

Ianni, accompagnata dal live painting a cura dell’artista locale Nicolò Guarraci e i visual di

Erick Cuevas, in arte Nespy5euro, che porteranno il loro talento nel cuore dell’evento.

Prenotati per il pranzo entro giovedì 23 gennaio al +39 328 684 2013

La Festa di Tesseramento 2025 è aperta a tutti i tesserati (prezzo tessera 10€ con pranzo

e attività incluse) e rappresenta un’occasione unica per scoprire il mondo de La Kap,

stringere nuove relazioni e partecipare a una giornata che celebra la connessione tra arte,

natura e comunità.

Per informazioni:

La Kap ETS

Via dell’Aquila 13, Fontecchio (AQ)

lakapfontecchio@gmail.com

Gruppo Whatsapp per essere aggiornati in tempo reale sulle attività

Gruppo Telegram per essere aggiornati in tempo reale sulle attività

Come raggiungerci (gruppo di car sharing)

Per prenotazioni pranzo +39 328 684 2013

Vi aspettiamo per iniziare insieme un nuovo anno ricco di energia e creatività!