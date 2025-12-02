LA LEGA CHIETI SI RIORGANIZZA: TRE VICE SEGRETARI, REFERTI AREA, COORDINATORI E DIPARTIMENTI

CHIETI – La Lega si riorganizza nella provincia di Chieti.

È stato presentato questa mattina, nel corso di una conferenza stampa al Gran Caffè Vittoria di Chieti, il nuovo assetto territoriale del partito che prevede tre vice segretari provinciali, referenti d’area, coordinatori cittadini e responsabili dei Dipartimenti tematici.

Nella squadra anche nuovi ingressi, in particolare a Gissi, Bucchianico, Torino di Sangro, Filetto, Cupello, Fossacesia e Palmoli.

Presenti, insieme al segretario provinciale Maurizio Bucci, il coordinatore regionale Vincenzo D’Incecco e l’onorevole Alberto Bagnai.

“L’obiettivo – ha sottolineato Bucci – è rafforzare ancora di più la nostra presenza in tutti 104 comuni della provincia. Se continueremo su questa strada, sono certo che otterremo ottimi risultati. Ci attendono sfide importanti, dalle elezioni provinciali alle amministrative di Chieti dove già possiamo contare su una realtà solida e ben strutturata”.

D’Incecco ha portato i saluti del vice coordinatore regionale Sabrina Bocchino, del sottosegretario Luigi D’Eramo, impossibilitati a partecipare, e del gruppo della Lega in Regione.

“La squadra presentata oggi – ha spiegato – nasce dall’ascolto e dal confronto con il territorio. È comunque solo un primo passo. Riconosce l’impegno di chi ha già lavorato con costanza e apre a nuove energie. Sono convinto che queste nomine saranno uno stimolo a fare sempre meglio anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali”.

L’onorevole Bagnai ha sottolineato l’importanza “di una struttura territoriale organizzata, coesa e competente, fondamentale per garantire efficacia e continuità all’azione politica”.

Vice segretari: Mario Colantonio, Pierfrancesco Galante, Graziella Di Campli (Di Campli è anche co-responsabile cittadina Lega Lanciano)

Responsabile provinciale Enti Locali: Fabrizio Montepara

Responsabile provinciale Tesseramento e Organizzativo: Fabrizio Leonelli

Responsabile provinciale aree interne ‘Frentania e Aventino’: Andrea Laudadio

Responsabile provinciale aree interne Vastese: Maria Daniele

Responsabile organizzativo eventi: Grazia Bosco

COORDINATORI CITTADINI: Betta Fusilli (Chieti); Giuseppe Vaccaro (Casalbordino); Ernesto Cirulli (Gissi); Francesco Del Prete (Vasto); Nicola Generoso (Monteodorisio); Vincenzo Gialloreto (Tollo); Gianluca Baldassarre (Francavilla al Mare); Claudio Carretta (Casacanditella); Nunzio Laino (Villalfonsina); Mattia D’Onofrio (Bucchianico); Quirino Ciccocioppo (Lanciano); Federico Nervegna (Ortona); Evelina Odorisio (Guardiagrele); Giorgio Travaglini (Casoli); Orazio Polidoro (Torino di Sangro); Luigi Libertini (Filetto); Maria Daniele (Furci); Tito Cieri (Celenza sul Trigno); Fabrizio Montepara (Orsogna); Luigi Frangione (San Salvo); Daniela Rosica (Cupello); Tommaso Melchionna (Fossacesia); Rossella D’Alessandro (Palmoli).

DIPARTIMENTI PROVINCIALI

Dipartimento Enti Locali: Fabrizio Montepara

Dipartimento Antimafia, Casa e Aree Montane: Simona Di Iorio

Dipartimento Sicurezza e Immigrazione: Roberto Lega