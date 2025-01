LA LEGA DI NUOVO IN PIAZZA IN ABRUZZO A SOSTEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE E DECRETO SICUREZZA

PESCARA – La Lega di nuovo in piazza per raccogliere firme a sostegno delle forze dell’ordine e per una rapida approvazione del ddl sicurezza. Nel fine settimana, gazebo saranno allestiti nell’Aquilano e nel Pescarese. Domani, primo febbraio, in particolare, ad Avezzano (Aq), Penne e Moscufo, domenica 2 a Farindola e mercoledì 5 a Città Sant’Angelo nel pescarese.

“Anche stavolta sono certo che ci sarà una grande risposta da parte dei cittadini”, sottolinea il coordinatore regionale Vincenzo D’Incecco. “Nello scorso weekend – ricorda – abbiamo raccolto quasi duemila firme. L’iniziativa sta dimostrando che la gente è vicina alle forze di polizia e vuole che abbiano gli strumenti adeguati e le garanzie per svolgere il loro lavoro nel migliore dei modi. Strumenti e garanzie che la Lega ha previsto nel ddl sicurezza, che ha avuto già il via libera dalla Camera. E, quindi, sì alle bodycam in servizio per trasparenza, verità e tutela da false accuse; sì ad una adeguata tutela legale di forze dell’ordine, militari e vigili del fuoco nei procedimenti causati “dall’atto dovuto” con una somma fino a 10 mila euro per ogni fase processuale; sì a pene più severe per i reati di violenza, minaccia e lesioni a un pubblico ufficiale, garantendo più dignità e autorevolezza della divisa; sì a pene più severe per impedire rivolte in carcere e nei centri di accoglienza e trattenimento di immigrati. E sì all’estensione dell’utilizzo del taser a tutte le forze dell’ordine sul territorio nazionale”.

Sabato primo febbraio: Avezzano, piazza Risorgimento, dalle 17 alle 20; Penne, largo San Francesco, dalle 9.30 alle 13; Moscufo, piazza Garibaldi, dalle 15.30 alle 18.30. Domenica 2 febbraio: Farindola, piazza Mazzocca, dalle 10.30 alle 12.30. Mercoledì 5 febbraio: Città Sant’Angelo, largo Baiocchi – Villa comunale, dalle 9.30 alle 12.30.