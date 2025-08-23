LA LUNA SULLA COSTA DEI TRABOCCHI
E’ LA “FOTO DEL GIORNO” SCELTA DALLA NASA

23 Agosto 2025 15:57

Chieti - AbruzzoWeb Turismo, Cronaca

PESCARA – “La Luna piena nella rete”.

Questo il titolo della suggestiva foto che la Nasa ha scelto come ‘foto astronomica del giorno’, pubblicata sul sito ufficiale dell’agenzia spaziale statunitense.





Lo scatto immortala la rete da pesca del Trabocco di Punta Tufano di Vallevò, a Rocca San Giovanni (Chieti), che raccoglie al suo interno la luna purpurea che sorge sul mare.

L’immagine, realizzata lo scorso 9 agosto e pubblicata oggi dalla Nasa, porta la firma di Marco Bellelli, medico di Lanciano con la passione per la foto e l’astronomia.

Commenti da Facebook

RIPRODUZIONE RISERVATA
Download in PDF©
  1. LA LUNA SULLA COSTA DEI TRABOCCHI
    E’ LA “FOTO DEL GIORNO” SCELTA DALLA NASA
    PESCARA - "La Luna piena nella rete". Questo il titolo della suggestiva foto che la Nasa ha scelto come 'foto astronomica del giorno', pubblicata s...


Ti potrebbe interessare:

ARTICOLI PIÙ VISTI: