L’AQUILA. – Oltre 10 milioni di turisti si sposteranno nel periodo delle festività per ammirare i presepi italiani, viventi o statici, e immergersi nelle loro atmosfere mistiche.

Emerge da uno studio di Cna. Una occasione anche per i tanti presepi viventi in Abruzzo, da quello più celebre e antico, che arriva quest’anno alla 74esima edizione nella incantata piana Pié Lucente, ai piedi di Rivisondoli, con più di 800 figuranti che faranno rivivere l’emozione dell’arrivo del Messia. Per non parlare dei tanti altri presepi viventi che saranno messi in scena da oggi all’epifania, a Brecciarola, San Buono, Sant’Eusanio del Sangro e Villalfonsina in provincia di Chieti, nelle frazioni aquilane di Pianola e Camarda, a Canistro e a Venere dei Marsi, frazione di Pescina, in provincia dell’Aquila. In provincia di Teramo ci sono poi i presepi viventi di Fano Adriano, quello Napoletano di Giulianova, di Castellalto e di Campli, in provincia di Pescara, i presepi viventi di Alanno e Bolognano. Già si sono svolti i bellissimi presepi viventi di Cugnoli e Roccamontepiano.

Una rappresentazione sacra e corale, che del resto in Italia aumenta di numero ogni anno, nel solco di una tradizione che risale al 1223: fu a Greccio, nell’Alto Lazio, che San Francesco organizzò la prima rappresentazione. Ritornato dal suo viaggio in Terra Santa, il santo identificò in una grotta di Greccio una grande similitudine con quella di Betlemme: decise di celebrare la cerimonia, alla quale dovevano partecipare tutti gli abitanti in veste di attori protagonisti. Secondo le agiografie, durante la Messa, sarebbe apparso nella culla un bambino in carne ed ossa, che Francesco prese in braccio.

Dal 1972 il presepe vivente viene curato dalla Pro Loco di Greccio, i cui dirigenti hanno anche elaborato i dialoghi che vengono recitati da allora, attingendo a piene mani agli scritti di Tommaso da Celano, biografo di San Francesco.

Altri presepi famosi in Italia quello della “città che muore” Civita di Bagnoregio ai Sassi di Matera, dalle grotte di Custonaci alle stradine di Pietrelcina (paese natale di Padre Pio), da San Biagio di Mantova (dove tutte le case del centro sono coinvolte) a Tricase in Puglia sono centinaia le trasformazioni degli abitati in una piccola Betlemme.

Le chiese d’Italia (e anche luoghi pubblici non religiosi) ne sono ricche e così diversi musei. Napoli (partendo da San Gregorio Armeno) ne può essere considerata la capitale e ancora ospita numerosi artigiani attivi nel settore. Ma è il presepe di piazza San Pietro a Roma (con i 100 Presepi in Vaticano) il più visitato d’Italia.

Anche in questo caso il nostro Paese offre un enorme ventaglio di opzioni, pure innovative. Anche qui alcuni esempi: dal presepe di Comacchio, lungo i canali, al presepe-paese di Faedo, dal presepe galleggiante di Cesenatico alla rappresentazione di Assisi dedicata al Cantico delle Creature, dal presepe di sabbia di Lignano Sabbiadoro al presepe di luce a Manarola, nelle Cinque Terre liguri. Attorno ai presepi, viventi e statici, soprattutto nelle località più piccole, si sviluppano ormai mercatini che offrono prodotti artigianali ed enogastronomici del territorio.

I Presepi Viventi in Abruzzo

fonte www.presepevivente.it/Italia/Abruzzo

PROVINCIA DI CHIETI

Presepe Vivente a Brecciarola

26 dicembre 17.30

Presepe Vivente a San Buono

26 dicembre e 6 gennaio 2025 dalle 17.00

Presepe Vivente Sant’Eusanio del Sangro

domenica 29 dicembre dalle 17.30

Villalfonsina – Presepe Vivente di Villalfonsina

26 dicembre e 6 gennaio 2025 dalle 17.30 alle 19.30 Via Claudio Merulo 4

PROVINCIA DELL’AQUILA

Come a Betleem

25 dicembre 18.30, L’Aquila, frazione di Pianola

Presepe Vivente di Canistro

26 dicembre 16.00, Canistro Superiore

Presepe Vivente a Camarda

29 dicembre dalle 18.00, L’Aquila, frazione di Camarda

Presepe vivente di Rivisondoli

5 Gennaio 2025 ore 18, località Piana di Pié Lucente,

Presepe Vivente a Venere dei Marsi

6 gennaio 2025 dalle 15.30 alle 18.30, Venere dei Marsi, frazione di Pescina

PROVINCIA DI PESCARA

Presepe Vivente di Alanno

28 dicembre 18.00 Oratorio Santa Maria delle Grazie

Presepe Vivente a Bolognano

29 dicembre dalle 17.00 alle 21.00, centro storico

PROVINCIA DI TERAMO

Presepe Vivente napoletano di Giulianova

26 dicembre dalle 18.00 alle 22.30, piazza Caduti del 29 febbraio 1944

Presepe Vivente di Fano Adriano

26 dicembre 18.3, loc. Cerqueto di Fano Adriano

Presepe vivente di Campli

29 dicembre, dalle ore 16:30 alle 20, Convento dei Frati Cappuccini di Campli

Presepe Vivente Castellalto

29 dicembre 2024 dalle 17.00, centro storico di Castellalto