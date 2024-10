LA MAGIA DEL BORGO INCANTATO TORNA AD ANIMARE MONTEPAGANO: APPUNTAMENTO DALL’1 AL 3 NOVEMBRE

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Torna, con il suo carico di magia, il “Borgo Incantato” di Montepagano.

Da venerdì 1° a domenica 3 novembre il cuore storico di Roseto degli Abruzzi (Teramo) diventerà per il terzo anno consecutivo teatro di un evento imperdibile per grandi e piccini, tra storia, tradizione, allestimenti mozzafiato ed esperienze interattive.

La terza edizione della manifestazione è stata svelata questa mattina, nella sala consiliare di Roseto degli Abruzzi, nel corso di una conferenza stampa che ha visto la partecipazione del sindaco Mario Nugnes, dell’assessore al Turismo Annalisa D’Elpidio, di Eleonora Parnanzini e Salvatore Palmisio dell’Associazione “Sociale e Civismo” e di Candida Di Bonaventura del Movimento Italia Gentile.

Organizzato dall’Associazione Ricreativa Culturale “Sociale e Civismo”, con il sostegno dell’Amministrazione Comunale di Roseto degli Abruzzi e la collaborazione di “Dalla mia Parte”, “Make a Wish” e Movimento Italia Gentile, il “Borgo Incantato” si pone l’obiettivo di ripetere i grandi numeri dello scorso anno ma, soprattutto, di promuovere l’inclusione e il rispetto attraverso l’arte e la cultura e di donare parte del ricavato dell’evento alle associazioni del territorio.

“Il Borgo incantato non è solo un evento ma è una storia diventata realtà grazie ad un’associazione che ha avuto la capacità di sognare rimanendo con i piedi ben ancorati a terra – commenta in una nota il sindaco Nugnes – Tagliare il traguardo della terza edizione dimostra come questa manifestazione sia diventata un evento stabile per la nostra città. Il Borgo Incantato ha due importanti caratteristiche che parlano da un lato di destagionalizzazione, attraverso l’esaltazione del borgo di Montepagano, e dall’altro di forte impegno nel campo del sociale e della valorizzazione delle diversità. Come sindaco sono orgoglioso di questa iniziativa e ringrazio organizzatori e partner a nome di tutta la città di Roseto”.

“Mi unisco ai ringraziamenti del sindaco. So cosa significa realizzare un evento di questo livello e, per questo, abbiamo continuato a sostenere gli organizzatori sia economicamente che moralmente – aggiunge l’assessore D’Elpidio – Ringrazio anche i cittadini di Montepagano che, anche quest’anno, sapranno accogliere la manifestazione e i tanti appassionati che riempiranno le strade del borgo. Si tratta di un evento di livello nazionale che dobbiamo continuare a valorizzare e che rappresenta uno dei gioielli della nostra offerta turistica anche in bassa stagione”.

“Voglio ringraziare pubblicamente l’Amministrazione Comunale, sempre presente e disponibile come una grande famiglia – dice Eleonora Parnanzini – Ringrazio anche gli sponsor, quest’anno molto numerosi, e le associazioni partner del progetto. I valori del sociale sono la base sulla quale abbiamo realizzato il “Borgo Incantato” e parte del ricavato andrà alle associazioni del territorio per sostenere i loro progetti. Chi parteciperà, quindi, non verrà solo a vivere un evento ma sposerà la causa di un progetto sociale. Abbiamo diversificato e incrementato i servizi gratuiti, come l’animazione per i più piccoli in piazza e, inoltre, faremo una grande sorpresa a tutti che al momento preferiamo non rivelare”.

Salvatore Palmisio ha presentato il programma dell’evento ricco e variegato: spettacoli di magia che lasceranno tutti a bocca aperta, laboratori creativi per stimolare la fantasia, giochi per bambini e affascinanti visite guidate al borgo storico. Non mancheranno stand gastronomici con delizie locali, per far assaporare ai visitatori le eccellenze culinarie del territorio, aperti dalle ore 12.00 alle ore 22.00.

“Le due attrazioni più importanti sono la Scuola di Magia, che si svolge la mattina, e il Magic Tour, la nostra punta di diamante dove, in ogni postazione, verrà ricreata un’ambientazione resa famosa dalla saga – aggiunge Palmisio – Poi abbiamo creato due nuove attrazioni: “Il principe delle arti oscure” e “La serra incantata” che si aggiungono al “Cavalca l’unicorno” e al “Mantello dell’invisibilità”. Tutti gli eventi sono prenotabili sulla piattaforma Ciaotickets”.

Quest’anno è previsto anche un servizio gratuito, organizzato in collaborazione con l’Associazione “Il Vecchio Borgo”, che permetterà agli accompagnatori dei bimbi che frequenteranno la Scuola di Magia al mattino di conoscere la storia di Montepagano attraverso apposite visite guidate.

“Confermare la nostra adesione al progetto de “Il Borgo Incantato” è importante per il nostro Movimento perché è un mezzo per continuare a divulgare la gentilezza come abitudine sociale – conclude Candida Di Bonaventura – Questo evento rappresenta bene non solo i valori della gentilezza ma anche quelli dell’inclusione, della collaborazione, del coraggio e dell’ottimismo”.

Nel corso dei tre giorni dell’evento l’organizzazione e l’Amministrazione hanno allestito il servizio di bus navetta da Roseto a Montepagano, con cadenza oraria a partire dalle 14.30, e sono state allestite diverse aree parcheggio nei pressi del Borgo.

Per maggiori informazioni e il programma completo è possibile consultare le pagine social de “Il Borgo Incantato – La magia di Montepagano”.

Per iscriversi agli eventi a pagamento è possibile prenotare il posto tramite il portale Ciaotickets.