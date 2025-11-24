LA MAGIA DELLE FESTE A CARAMANICO TERME: TORNA IL VILLAGGIO DI NATALE

CARAMANICO TERME – Ha riaperto le sue porte il Villaggio di Natale a Caramanico Terme (Pescara).

Torna tutta la magia delle feste in uno de I Borghi più belli d’Italia, un luogo incantato dove grandi e piccini potranno vivere l’atmosfera più bella dell’anno tra: Mercatino con casette in legno e area food; Il Regno di Babbo Natale, dove i più piccoli potranno incontrarlo dal vivo; La pista di pattinaggio sul ghiaccio; Il trenino e le giostrine per tutta la famiglia (con una novità); Musica, animazioni e spettacoli; Fattoria didattica; I “Giardini d’Inverno”; La Via dei Presepi nel centro storico (dall’8 dicembre) E tanto, tanto altro…

Apertur. Dal 15 novembre al 14 dicembre – weekend e festivi. Dal 20 dicembre al 6 gennaio – tutti i giorni