“LA MASCHERA DI CELESTINO V”,  PRESENTAZIONE LIBROGAME ALL’AQUILA E A TERAMO IN DOPPIO APPUNTAMENTO

L’AQUILA – Una doppia presentazione per “La Maschera di Celestino V”, l’innovativo “librogame” investigativo sui temi della Perdonanza Celestiniana dell’Aquila: un romanzo interattivo giallo, dalla trama che cambia a seconda delle scelte del lettore, con diversi percorsi e finali.

Il primo appuntamento sarà all’Aquila, venerdì 2 dicembre alle ore 16, nella sala ipogea di Palazzo dell’Emiciclo, con gli iscritti all’Università della Terza età del capoluogo dì regione.

Il giorno seguente a Teramo, sabato 3 dicembre alle ore 16, primo impegno “fuori” dalle mura urbiche del capoluogo nella prima edizione della rassegna letteraria promossa dall’associazione culturale Caffè Letterario Federiciano e il Sovrano Ordine Monastico Militare dei Templari Federiciani.

Il pubblico di tutte le età verrà invitato a partecipare all’emozionante “gioco interattivo” immaginato dagli autori, i giornalisti aquilani Angelo De Nicola e Alberto Orsini. La voce narrante sarà di Sabrina Giangrande.

Un’esperienza di lettura che consentirà di intuire in prima persona il meccanismo del librogame, divertente e alla portata di lettori di ogni età.

Il volume è pubblicato da One Group Edizioni, consta di 200 paragrafi per 256 pagine, diviso in due parti, con sei differenti epiloghi raggiungibili. Il prezzo di copertina è di 15 euro, già in vendita nelle librerie e sui canali online.

Le illustrazioni interne sono di Antonella Rotellini, l’impaginazione di Roberta Guida che ha anche curato la composizione della evocativa copertina.

Il librogioco catapulta il lettore indietro all’edizione 2005 della Perdonanza, che viene sconvolta da una notizia inaspettata: per la prima volta ad aprire la Porta Santa non sarà un cardinale delegato, ma il Papa in persona. E qui la narrativa si intreccia con la cronaca: come noto, nel mondo reale, infatti, Papa Francesco ha celebrato il Giubileo aquilano lo scorso 28 agosto, prima volta per un pontefice.

Nella fiction il lettore interpreterà il ruolo di Giacomo, agente di un imprecisato servizio segreto chiamato a garantire la sicurezza di Sua Santità. Accompagnato dal fidato e informatissimo sovrintendente della manifestazione, il lettore dovrà investigare tra i misteri della città e i segreti di Celestino e cogliere gli indizi giusti, riuscendo così a prevenire eventuali rischi per il pontefice agendo in anticipo rispetto ai propri antagonisti. Personaggi ed eventi illustrati in questo volume sono di fantasia, ma del tutto verosimili e coerenti con l’ambientazione e i reali avvenimenti.

La prima parte è tutta collocata in Abruzzo, dove la posta in gioco andrà via via crescendo con l’avvicinarsi del momento decisivo dell’apertura della Porta e non saranno esclusi, nel percorso, accadimenti clamorosi. Seguirà una seconda parte più breve e intensa, di pura azione, peraltro suddivisa in tre distinte e alternative sezioni per garantire ampia rigiocabilità, che porterà i personaggi a misurarsi con sconosciute insidie nel monastero intitolato proprio a Celestino V nel cuore dell’Africa.