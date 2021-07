“LA MATEMATICA DEI RAMI TOUR”, IL 1 AGOSTO MAX GAZZE’ IN CONCERTO A ORTONA

PESCARA – Max Gazzè riprende il suo basso e torna in tour. Sarà un’estate ancora all’insegna dei live quella dell’artista, che in questi mesi non si è mai fermato e ha continuato a produrre musica, pubblicando il suo nuovo disco La matematica dei rami, prodotto insieme alla Magical Mystery Band, tra underground e pop, elettronica e rock.

Gazzè, dopo essere stato il primo a tornare sul palco la scorsa estate per far ripartire la filiera della musica live, sfiorando le 30 date, ed essere sceso in piazza per dare voce alla categoria dei lavoratori dello spettacolo, è pronto a far suonare live i nuovi brani insieme ai suoi straordinari musicisti: Max Dedo ai fiati, Cristiano Micalizzi alla batteria, Clemente Ferrari alle tastiere, Daniele Fiaschi alle chitarre.

Una tappa del tour è Piazza San Tommaso di Ortona, dove Max Gazzè sarà in concerto domenica 1° agosto alle 21:30 nell’ambito della rassegna Non Solo Blues.

Biglietti disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com (online e punti vendita): primo settore 40,25 – secondo settore 34,50 – terzo settore 28,75 (diritti di prevendita inclusi). Gli ultimi saranno in vendita la sera del concerto, dalle 17, al botteghino presente in Piazza San Tommaso.